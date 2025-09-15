Das Stein- und Burgfest in Mayen soll an den Wiederaufbau der Stadt durch Bürger und Handwerker erinnern. Und auch bei der 74. Auflage des Festes wurde diesem Grundgedanken wieder mit viel Herzblut Leben eingehaucht.

In der Stadt der Märkte haben die Veranstaltungen ihr eigenes, persönliches Flair. Sie sind von lieb gewordenen und nicht wegzudenkenden Gepflogenheiten geprägt – so auch das Stein- und Burgfest. Am Wochenende zeichnete sich die 74. Auflage des identitätsstiftenden Heimatfestes erneut durch eine ganz eigene Prägung aus.

i Sichtlich zufrieden zeigte sich Oberbürgermeister Dirk Meid und Marktmeisterin Yvonne Müller. Elvira Bell

Der gelebte Grundgedanke: Die Rückbesinnung auf die Historie der Eifelstadt und zugleich die Präsentation ihrer Handwerks- und Kunstschaffenden waren zu spüren. Der Markt und die Burggärten mit ihrem Bauernmarkt, das sonntägliche Treffen von landwirtschaftlich genutzten motorisierten Schätzchen, das Einkaufsvergnügen am Sonntag sowie das Festzelt erwiesen sich als Begegnungsstätte für Menschen aller Altersgruppen.

Unsere Redaktion hat sich am Samstag umgeschaut. Zu diesem Zeitpunkt bevölkerten schon hunderte Besucher das Fest. Der Rundgang wurde zu einem Erlebnis. Sichtlich zufrieden zeigten sich Oberbürgermeister Dirk Meid und Marktmeisterin Yvonne Müller. Sie waren mit der Marktkommission unterwegs. „Wir haben heute etwa 50 Handwerker und Selbsterzeuger“, betonte die Marktmeisterin. „Morgen kommen noch einige dazu.“

i Das Herz der vorbei flanierenden Leute hatten die beiden dreijährigen Alpakas Tassmann und Taikann von Anja Barth, Marko Krämer und Michael Nelles aus Ahrbrück in den Burggärten im Sturm erobert. Elvira Bell

Das Herz der vorbei flanierenden Leute hatten die beiden dreijährigen Alpakas Tassmann und Taikann von Anja Barth, Marko Krämer und Michael Nelles in den Burggärten im Sturm erobert. Angeboten wurden an dem Stand der Alpaka-Liebhaber aus Ahrbrück auch Wollprodukte und Mini-Plüschalpakas zugunsten des Mayener Tierheims. Nur wenige Schritte weiter, in einem Teil des Eifelmuseums, erwartete eine kleine Weihnachtswunderwelt die Besucher. Hier präsentierte Bianka Schober unter anderem gehäkelte Hexenhäuschen, die sich als Schatulle erwiesen.

i Bianka Schober aus Kottenheim präsentierte unter anderem gehäkelte Hexenhäuschen, die sich als Schatulle erwiesen. Elvira Bell

Aufgeschreckt durch die Durchsage: „Achtung, Achtung hier spricht die Polizei“ wurde eine ältere Dame, als sie sich wegen des Kopfsteinpflasters ganz vorsichtig den Burgberg hinunter ‚tastete‘. „Huch“, sagte sie, „das kommt ja anscheinend von dem Kinderfahrgeschäft dort drüben.“

i Auszubildende Nastasia Böcher demonstriert: Das Handwerk ist auch eine kreative Kunst die die Möglichkeit beitet, mit den eigenen Händen etwas Bleibendes und Sichtbares zu schaffen. Elvira Bell

Präsentiert wurde auf dem unteren Markt Handwerk am Puls der Zeit. Auf die Zukunftsfähigkeit seines Metiers lenkte Dachdeckermeister und Zunftmeister Erich Nöthen mit seinen Mitarbeitern zum 15. Mal den Blick und das Interesse der Besucher. „Die Zünfte stehen für Tradition, Ehrbarkeit und Zusammenhalt“, so Nöthen. Dass es sich bei dem Dachdeckerhandwerk um eine in vielerlei Hinsicht kreative Kunst handelt und die Möglichkeit, mit den eigenen Händen etwas Bleibendes und Sichtbares zu schaffen, demonstrierte Nastasia Böcher. Die Auszubildende im dritten Lehrjahr – sie spielt gerne Gitarre – hatte einen großen Notenschlüssel aus Schiefer kreiert.

i Das Handwerk, welches mitunter im Fokus der Veranstaltung lag, weckte großes Interesse bei den Besuchern. Elvira Bell

Auf das Handwerk des Goldschmiedens machte Goldschmiedemeister Rolf Schneider mit einer Mischung aus Tradition und Innovation mit seinen drei Mitarbeiterinnen aufmerksam. „Wir haben heute unser Geschäft geschlossen, damit wir alle hier sein konnten“, so der Inhaber, der in der Brückenstraße ansässigen Goldschmiede. „Es war die Idee meiner Mitarbeiterinnen.“ Präsentiert wurden die Techniken: das Ziselieren, das Fassen von Edelsteinen, das Gravieren und Sägen. „Es sind die Techniken, die bei uns gefragt sind“, betonte Schneider.

i Wie in all den Jahren zuvor wurde das Brauchtum des Handwerks und der Zünfte hochgehalten. Elvira Bell

Einen Einblick in das Schuhmacherhandwerk, dessen Ursprung über 7000 Jahre zurückreicht, gewährte Raef Najem, während seine Frau eifrig nähte. Ihr handwerkliches Können und Geschick präsentierten auch Hobby-Drechsler Karl-Heinz Weinand und Steinmetzmeister Thomas Rausch aus Kirchwald. Letztgenannter hatte eine Skizze auf seinen Knien liegen und machte sich ans Werk, um das Historische Rathaus in einen großen Basaltstein zu meißeln.

i Am Sonntag gesellten sich historische Schätzchen dazu. Elvira Bell

Waren es vor Jahren noch knapp ein dutzend Handwerker, so waren es jetzt lediglich fünf. Der Aufwand sich an zwei Tagen mit seinem Handwerk zu präsentieren inklusive des ganzen Auf- und Abbaus ist immens. Anerkennend bemerkte ein Passant. „Hier leben die Handwerkerehre und das Ethos des Handwerks. Für mich hat ein Meisterbrief einen hohen Stellenwert. Das hier ist Imagewerbung.“