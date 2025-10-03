ÖPNV im Kreis Mayen-Koblenz Weniger Fahrten in Pellenz, Vordereifel und Maifeld? 03.10.2025, 07:00 Uhr

i Im Ausschuss für Mobilität und ÖPNV des Kreieses Mayen-Koblenz ging es kürzlich um Reduzierungen im ÖPNV. Alexej Zepik

Leere Busse – das gehört stellenweise auch zu den Problemen des öffentlichen Nahverkehrs im Kreis Mayen-Koblenz. Deshalb hat der Ausschuss für Mobilität und ÖPNV nun über die Reduzierung von Fahrten einiger Linien gesprochen.

Der ÖPNV im Kreis Mayen-Koblenz ist und bleibt eine Sache für sich. Auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Mobilität und ÖPNV wurde darüber gesprochen, ob Leistungen in verschiedenen Linienbündeln reduziert werden. Betroffen davon waren Buslinien in den Verbandsgemeinden (VG) Maifeld, Pellenz und Vordereifel.







