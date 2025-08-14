So schnell wie möglich ins kühle Nass – das wollen viele bei den derzeitigen Temperaturen. Im Andernacher Freibad kann es allerdings zu Wartezeiten kommen: Die Stadt testet derzeit eine Beschränkung der Besucherzahlen.

Der Hochsommer gibt kurz vor Ende der Sommerferien noch einmal Vollgas bei Temperaturen weit über 30 Grad. Nach einem eher durchwachsenen Juli zieht es derzeit viele Andernacher auf der Suche nach Abkühlung ins Freibad. Doch wer sich dort in die Schlange einreiht, kann nicht mehr automatisch damit rechnen, in wenigen Minuten schon ins Becken tauchen zu können. Bereits Anfang Juli hatte die Stadt angekündigt, die Besucherzahlen in „Ons Schwemmbad“ in dieser Saison erstmals testweise zu beschränken.

„In der aktuellen Badesaison wird im städtischen Freibad ,Ons Schwemmbad’ ein neues Einlassverfahren testweise eingeführt. Ziel ist es, die Wasserqualität aufrechtzuerhalten und die Sicherheit aller Badegäste zu gewährleisten“, informierte die Stadt in einem viel beachteten Beitrag in den sozialen Netzwerken und auf ihrer Internetseite. Sobald die Kapazitätsgrenze erreicht ist, regele man den Zugang ins Freibad über eine Nachrückregelung. Sprich: Wenn zehn Besucher das Freibad verlassen, erhalten zehn Wartende Zugang. Das Personal am Einlass informiert darüber, ob Schwimmer direkt ins Bad gelangen können oder warten müssen.

Kapazitätsgrenze wird flexibel gehandhabt

War zu Beginn von einer Kapazitätsgrenze von 1600 Besuchern die Rede, erklärt die Pressestelle der Stadt nun auf Anfrage unserer Zeitung, dass man die Einlassgrenze flexibel handhabt: „Die Stadt Andernach legt die maximale Anzahl an Besucherinnen und Besuchern, die sich zeitgleich im Freibad Andernach aufhalten dürfen, situativ fest.“ Man handele dabei in Anlehnung an die Vorgehensweise benachbarter Kommunen. Die entscheidenden Faktoren für die Festlegung der Kapazitätsgrenze seien die Wetterbedingungen sowie die Verfügbarkeit von Personal.

Die Sicherheit der Besucher stehe an erster Stelle, gegebenenfalls stelle man auch zusätzliches Sicherheitspersonal ein. Maßgeblich für die maximale Besucherzahl im Freibad sei auch die DIN-Norm 19643 für die Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser in öffentlichen Bädern. Diese stellt sicher, dass das Wasser hygienisch unbedenklich ist und keine Gesundheitsgefährdung durch Krankheitserreger oder Chemikalien im Wasser besteht.

i So ruhig ist es im Andernacher Freibad derzeit selten. Am bisher besucherstärksten Tag der Saison zählte man über den Tag verteilt insgesamt 2500 Besucher. Stadt Andernach/Maurer (Archiv). Stadt Andernach/Maurer

Die neue Einlassregelung kam in der aktuellen Saison bereits mehrfach zum Tragen, informiert die Stadt. Bereits in der ersten Hitzewelle des Jahres Ende Juni, Anfang Juli mussten Besucher Wartezeiten in Kauf nehmen. Auch derzeit sei angesichts der hohen Temperaturen mit einem erhöhten Besucheraufkommen und entsprechenden Wartezeiten zu rechnen. Man empfehle Besuchern, sich darauf einzustellen.

In den sozialen Netzwerken gab es recht unterschiedliche Reaktionen auf die Ankündigung der testweisen Beschränkung der Besucherzahlen: Der ein oder andere bewertete es als positiv, dass es nun im Freibad nicht mehr ganz so voll werde. Der bisher besucherstärkste Badetag der Saison war der 2. Juli, als man im Freibad über den Tag verteilt 2500 Gäste zählte.

Keine Echtzeitanzeige im Internet verfügbar

Andere Social-Media-Nutzer befürchteten hingegen, künftig auf Freibadtage verzichten zu müssen, weil die Wartezeiten zu lang sind. Auch dass es bisher keine Möglichkeit gibt, im Vorfeld zu erfahren, ob die maximale Besucherzahl bald erreicht ist, sorgte für Kritik. Aktuell gebe es online noch keine Anzeige der Besucherzahl in Echtzeit, da sich die Einlassregelung noch in der Testphase befinde, erklärte die Stadt daraufhin. Deswegen gebe es Informationen zu den aktuellen Besucherzahlen lediglich am Einlass. Man prüfe allerdings, wie man dies in Zukunft besser gestalten könnte.

Um Wartezeiten zu vermeiden, rät die Stadt derzeit dazu, das Freibad entweder in den frühen Morgenstunden oder am späteren Nachmittag zu besuchen. Unter der Woche sei das Bad zudem weniger frequentiert als am Wochenende. Aktuelle Hinweise zu einem möglichen Einlassstopp oder einer wetterbedingten Schließung gebe es zudem im Internet über das E-Ticket-System www.andernach.baeder-suite.de.