Etwas ruhiger als in den Vorjahren ging es am Wochenende beim Stadtfest „Andernach schmeckt“ zu. Wer sich von Regen und Wind nicht abhalten ließ, erlebte in der Innenstadt kurzweilige Stunden in einem schönen Ambiente.

Ausgewählte öffentliche Grünflächen für den Anbau von Obst, Kräutern und Gemüse zu nutzen, das hat sich Andernach seit 2010 mit der Essbaren Stadt mit großem Erfolg auf die Fahnen geschrieben. Am ersten Sonntag im Juli war es wieder so weit. Getreu dem Motto „Andernach schmeckt – die Essbare Stadt tischt auf“ fand das große Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Erwartet wurden 10.000 bis 15.000 Besucher.

Eingeläutet wurde das kulinarische Wochenende mit dem First Friday. „Schätzungsweise 8.000 bis 10.000 Gäste folgten der Einladung zum Late Night Shopping“, berichtet Christian Heller, Geschäftsführer von Andernach.net. Die Shopping-Oase erblühte in vollen Zügen. Die Straßen und Läden hatten sich in ein urbanes Dschungel-Camp für die ganze Familie verwandelt. „Dieser First Friday wurde um wesentlich besser frequentiert, als die vorherigen“, betonte Heller.

i Die Band Cécé war sowohl beim First Friday als auch am Sonntag mit von der Partie. Christian Heller, Geschäftsführer von Andernach.net (2. von links) freute sich über die gelungene Unterhaltung beim Stadtfest. Elvira Bell

Für gute Unterhaltung hatte die Gruppe CéCé aus dem Norden von Friesland mit Jürgen Gross, einem gebürtigen Andernacher, gesorgt. Die gefragte Jazzformation präsentierte auch am Sonntag auf der Bühne am Läufkreuz gegen Mittag musikalische Genüsse. Die zu diesem Zeitpunkt noch von den Veranstaltern gehegte Hoffnung auf eine hohe Besucherresonanz erfüllte sich wetterbedingt leider nicht. Regenschauer und Wind hielten manch einen davon ab, nach Andernach zu kommen.

Auch wenn viele der angepflanzten Obst- und Gemüsesorten noch nicht die nötige Reife zum Ernten hatten, mussten die Besucher nicht darben. Im Gegenteil: Einen außerordentlich hübsch gedeckten Tisch mit erntefrischen Köstlichkeiten aus der Essbaren Stadt präsentierte die Perspektive im Schlossgarten. Bei der Perspektive handelt es sich um eine gemeinnützige Gesellschaft, die ein Permakultur-Projekt in Eich betreibt.

i Auf Anhieb fiel im Schlossgarten der hübsch gedeckte Tisch der Perspektive ins Auge. Mit auf dem Foto ist auch Geschäftsführer Christian Luxem (stehend). Elvira Bell

Erworben werden konnten am Stand der Perspektive auch selbst hergestellter Honig und Nudeln. Darüber hinaus informierte die Permakultur über den Nachhaltigkeitsmarkt, welcher das klassische Konzept eines Secondhand-Kaufhauses um Themen wie gesunde Ernährung und Qualifizierung erweitert. „Wir müssen auch sozial nachhaltig sein“, betont Christian Luxem „und allen Bevölkerungsschichten ermöglichen, dass sie sich gesund ernähren“.

Mit Blick auf das Erfolgsrezept der Essbaren Stadt erklärte der Leiter der Perspektive: „Ohne die Perspektive keine Essbare Stadt, weil dafür die benötige Manpower fehlen würde.“ Die Permakultur bietet Menschen ohne Arbeit oder Menschen mit Handicap sinnstiftende Beschäftigungsfelder.

„Es herrschte eine nette Atmosphäre, und wir konnten, ebenso wie beim First Friday, neue Kunden willkommen heißen.“

Mehtap Turan, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv

Ebenfalls im Schlossgarten war die Slowfood-Meile mit einer großen Auswahl an Produkten von Bucheckernöl, über Senf bis hin zu Gewürzen vertreten. Nur wenige Meter entfernt bot der Förderverein Christuskirche Spießbraten, Kaffee und Kuchen sowie Cocktails mit frischen Früchten an. Viel zu erleben gab es auch für die Kinder und Familien, allerdings war es an den Aktionsständen, als gegen Mittag der Regen aufkam, ruhig. Mit Infoständen waren unter anderem die Klimawerkstatt, die Stadtwerke Andernach sowie die Verbraucherschutzzentrale Rheinland-Pfalz vor Ort.

Und was sagen die Einzelhändler? „Es war witzig, die Leute bummelten am Sonntagnachmittag mit ihren Regenschirmen durch die Straßen“, berichtet Mehtap Turan, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv. „Es herrschte eine nette Atmosphäre, und wir konnten, ebenso wie beim First Friday, neue Kunden willkommen heißen. Der Sonntag war für uns Einzelhändler megaentspannt. Wir haben die Anbieter unterstützt, indem wir unser Essen bei ihnen gekauft hatten.“ Super sei auch die Musik gewesen. Es habe seitens der Besucher dafür viele Komplimente gegeben, so Turan.

i Regentropfen hielten dieses Pärchen nicht zurück, sich zuzuprosten. Elvira Bell

Für gute Unterhaltung hatten das Orchester der LTS Lohmann AG sowie Antenne Koblenz gesorgt. Trotz des Regens zeigten sich die Besucher von dem Ambiente und dem vielfältigen Angebot angetan. „Es ist heute so richtig ungemütlich, ohne Zweifel“, erklärte eine fünfköpfige Familie aus Nordrhein-Westfalen. „Unseren Kindern macht es keinen Spaß, im Sand zu buddeln. Ihnen ist kalt. Sie quengeln. Wir waren eben vor der Stadthausgalerie mit ihnen ein Eis essen. Unter den großen Schirmen sind wir trocken geblieben und konnten alles gut beobachten. Und siehe da: Regen und Wind legen eine Pause ein, die Kids wollen zur Sandbau-Challenge und meine Frau und ich sehen uns bis zum nächsten Regenschauer alles in Ruhe an.“

Auf der Suche nach ersten modischen Accessoires für den Herbst war eine Frau aus Rheinbrohl. „Insbesondere bei dem Wetter kann man nicht früh genug damit anfangen, sich in den Läden umzusehen. Ich bin bisher hier in Andernach, nicht zuletzt wegen der kompetenten Bedienung, immer sehr gut zurechtgekommen.“