Männer haben manchmal verrückte Ideen. Aber warum nicht? Auch die Väter-Kind-Aktion im Maifeld lebt von spektakulären Aktionen. Jetzt wollen Groß und Klein einen neuen Weltrekord aufstellen.

Das wird spannend! Bei der populären Vater-Kind-Aktion im Maifeld wollen die Macher am Wochenende einen neuen Weltrekord aufstellen: Sie bauen eine 3,6 Kilometer lange Murmelbahn von Kollig nach Mertloch. Insgesamt 350 Aktive aus ganz Deutschland sind dabei, mehr als 1000 Gäste werden erwartet.

Seit 1999 plant die Gruppe, unterstützt von Katholischen Familienbildungsstätte Mayen, ungewöhnliche, manchmal auch verrückte Aktionen, wie es Männer nun mal so machen. Mütter sind dabei außen vor, hier geht es nur um die gemeinsame Zeit von Vätern und Kindern. Da wird das Leben in der Wildnis getestet oder eine Westernstadt aus Pappe gebaut und dann darin übernachtet. Da werden Seifenkisten oder Wassertaxis gezimmert, Monster oder Riesendrachen gebastelt. Die ganze Gaudi hat auch einen ernsten Hintergrund: Die Männer wollen ihre Rolle als Väter bewusst leben, sich eine Auszeit abseits des Arbeitsalltags mit ihren Töchtern und Söhnen nehmen – und sich dabei dem Eingriff allzu fürsorglicher Mütter entziehen.

Volker Drefs, Sascha Kraus und Andreas Nöthen gehören zum Organisationsteam der Vater-Kind-Aktion – und haben jetzt etwas ganz Großes vor: einen Weltrekordversuch. Mit zahlreichen Aktiven verlegen sie 600 Rohre von Kollig bis nach Mertloch, lassen dann eine zwei Zentimeter große Edelstahlkugel durchrollen, die dann (hoffentlich) nach 20 bis 25 Minuten ihr Ziel erreichen wird. Das Deutsche Prüfinstitut für Weltrekorde wird dabei sein und ein wachsames Auge auf die Aktion werfen.

i Max Drefs (17) sagt: „Wir machen immer etwas Neues, und das ist toll.“ Birgit Pielen

Max Drefs (17) ist seit 2013 bei der Vater-Kind-Aktion dabei, inzwischen gehört er zum Organisationsteam. „Es ist nie langweilig“, sagt er. „Wir machen immer etwas Neues, und das ist toll.“ Er genießt die Zeit mit seinem Vater, das gemeinsame Werkeln sei bereichernd, erzählt er, und dass er dadurch viele neue Freunde gewonnen habe.

i Volker Drefs sagt: „Unsere Aktionen schweißen zusammen – über das Vater-Kind-Wochenende hinaus.“ Birgit Pielen

„Die Gemeinschaft und die Freundschaften, die in unserem Organisationsteam entstanden sind, sind einfach umwerfend“, bestätigt Volker Drefs (44) aus Gering. „Unsere Aktionen schweißen zusammen – über das Vater-Kind-Wochenende hinaus.“ Sascha Kraus (51) aus Mertloch ergänzt: „Wir trauen den Kindern einfach etwas zu. Mütter haben ja eher einen ausgeprägten Schutzinstinkt. Bei uns dürfen Mädchen und Jungen mit dem Messer Holz schnitzen oder ein Feuer machen.“ Und nicht nur das: Kinder ab drei Jahren lernen hier, mit Bohrmaschine, Hammer und Nagel, mit Akkuschrauber und Kreissäge umzugehen. Verletzt hat sich nie ein Kind. „Das fördert das Selbstvertrauen der Jungen und Mädchen“, stellt Andreas Nöthen (45) aus Kollig fest. Manchmal seien auch Väter dabei, die vorher noch nie mit Werkzeug gearbeitet hätten.

i „Man lernt sich selbst besser kennen bei diesen Aktionen“, sagt Andreas Nöthen. Birgit Pielen

Das Besondere ist auch: Alle Männer sind hier gleich – denn alle sind nur in ihrer Rolle als Vater dabei, ob Straßenarbeiter oder Professor, ob Lehrer oder Arzt. „Man lernt sich selbst besser kennen bei diesen Aktionen“, sagt Andreas Nöthen, „denn man reflektiert seinen Umgang mit den Kindern.“ Oft gehe es viel entspannter zu als im Alltag. Volker Drefs ergänzt: „Es ist sogar ein bisschen wie Urlaub.“

350 Teilnehmer aus ganz Deutschland haben sich für das Wochenende angekündigt. Die meisten kommen aus dem Maifeld und der Region, aber sogar aus Berlin und Bitburg, aus dem Saarland und aus Aachen reisen Väter mit ihren Kindern an. Am Freitag, 22. August, schlagen alle ihre Zelte auf, bevor es dann ernst wird: Ab 19 Uhr werden die ersten Rohre verlegt.

i Mit diesen Rohren entsteht die längste Murmelbahn der Welt auf dem Maifeld. Birgit Pielen

Die Rohre der Murmelbahn erstrecken sich vom Hochkreuz in Richtung der Ortslage Kollig, dann geht es kurz vor der Ortseinfahrt in den Pilliger Weg über die Flurdistrikte Zu Dalz und In Dalz (beide Kollig) sowie Unter Dalz, Im Schlimmen Graben, Im Hungerborn und Am Kirchenweg (alle Mertloch) in Richtung des Mertlocher Bahnhofsgeländes weiter. Die Bahn wird größtenteils auf den Banketten und am Rand der Wirtschaftswege verlegt.

Samstags geht den ganzen Tag mit dem Verlegen der Rohre weiter – inklusive unterhaltsamem Rahmenprogramm in Mertloch mit Verkaufsständen, Hüpfburg und Kinderschminken. Viele Vereine aus den Dörfern sind dabei und bereichern das Angebot. Immerhin wird mit mehr als 1000 Gästen gerechnet.

i Sascha Kraus sagt: „Wir trauen den Kindern einfach etwas zu." Birgit Pielen

Der große Moment ist dann am Samstag, 23. August, um 18.30 Uhr: Der Weltrekordversuch startet, die Kugel rollt. Die Daumen drückt dabei unter anderem MYK-Landrat Marko Boos, der neben anderen kommunalpolitischen Vertretern dabei sein wird.

Den bisherigen Weltrekord hält übrigens die Schweiz – mit einer 2860 Meter langen Murmelbahn. „Wir wollten die Messlatte bewusst hochlegen“, sagt Andreas Nöthen. „Denn schließlich wollen wir Geschichte schreiben.“ Gemeinsam bauen, gemeinsam lachen, gemeinsam Weltrekord sein – das ist das Ziel.