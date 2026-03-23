Wahlkreis 12 Mayen Welling sorgt für klare Verhältnisse Thomas Brost

Jan Lindner

Birgit Pielen 23.03.2026, 23:50 Uhr

i Torsten Welling vertritt erneut den Wahlkreis Mayen in Mainz. Peter Schmitz

Im Wahlkreis 12 Mayen herrschen klare Verhältnisse: CDU-Landtagsabgeordneter Torsten Welling (Ochtendung) verteidigt das Mandat mit deutlichem Vorsprung. Wie schneiden die anderen Kandidaten ab, und wer liegt beim Zweitstimmenergebnis vorn?

Für christdemokratische Direktkandidaten bleibt der Wahlkreis 12 ein gutes Pflaster: Erneut hat sich mit Torsten Welling ein CDU-Bewerber gegen die Konkurrenz durchsetzen und das Mandat für den Landtag erringen können. Dabei gelang es Welling, sein ohnehin gutes Ergebnis von 2021 noch zu verbessern.







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