Im Wahlkreis 12 Mayen herrschen klare Verhältnisse: CDU-Landtagsabgeordneter Torsten Welling (Ochtendung) verteidigt das Mandat mit deutlichem Vorsprung. Wie schneiden die anderen Kandidaten ab, und wer liegt beim Zweitstimmenergebnis vorn?
Lesezeit 3 Minuten
Für christdemokratische Direktkandidaten bleibt der Wahlkreis 12 ein gutes Pflaster: Erneut hat sich mit Torsten Welling ein CDU-Bewerber gegen die Konkurrenz durchsetzen und das Mandat für den Landtag erringen können. Dabei gelang es Welling, sein ohnehin gutes Ergebnis von 2021 noch zu verbessern.