Wahlkreis 12 Mayen
Welling sorgt für klare Verhältnisse
Torsten Welling vertritt erneut den Wahlkreis Mayen in Mainz.
Torsten Welling vertritt erneut den Wahlkreis Mayen in Mainz.
Peter Schmitz

Im Wahlkreis 12 Mayen herrschen klare Verhältnisse: CDU-Landtagsabgeordneter Torsten Welling (Ochtendung) verteidigt das Mandat mit deutlichem Vorsprung. Wie schneiden die anderen Kandidaten ab, und wer liegt beim Zweitstimmenergebnis vorn?

Lesezeit 3 Minuten
Für christdemokratische Direktkandidaten bleibt der Wahlkreis 12 ein gutes Pflaster: Erneut hat sich mit Torsten Welling ein CDU-Bewerber gegen die Konkurrenz durchsetzen und das Mandat für den Landtag erringen können. Dabei gelang es Welling, sein ohnehin gutes Ergebnis von 2021 noch zu verbessern.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenWK 12 – Mayen

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren