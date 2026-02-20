Fazit aus Studie vorgestellt
Welchen Effekt der First Friday auf Andernach hat
Im Andernacher Hotel Einstein präsentierten Studentinnen der Hochschule Koblenz und ihr Professor Andreas Hesse eine Studie zum First Friday in Andernach.
Wolfgang Lucke

Der First Friday soll Menschen nach Andernach locken. Die Resonanz ist insgesamt positiv, mit Ausnahmen, geht aus einer Studie der Hochschule Koblenz hervor. Bei der Präsentation der Ergebnisse waren auch Handlungsempfehlungen für die Zukunft Thema.

Lesezeit 2 Minuten
Seit 2019 bietet die Stadt Andernach jeweils am ersten Freitag im Monat ein besonderes Shopping- und Erlebnisevent, den sogenannten First Friday. Um die Wirkung dieses doch recht aufwendigen Events besser einschätzen zu können, fertigte der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Koblenz im Auftrag der Aktionsgemeinschaft „Andernach Attraktiv“ eine Studie an.

