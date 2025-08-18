Viele Banken haben in den vergangenen Jahren ihr Filialnetz deutlich ausgedünnt. Das traf auch Andernach. Diese Perspektiven sehen die verbleibenden Banken für ihre Filialen in der Bäckerjungenstadt.

Mit der Postbank, die im ersten Halbjahr 2026 schließen wird, verlässt nach der Commerzbank und der Deutschen Bank wieder ein Kreditinstitut die Andernacher Innenstadt. Hintergrund ist, dass immer weniger Kunden eine Bankfiliale aufsuchen, um Überweisungen zu tätigen, Kontoauszüge zu ziehen oder Geld abzuheben. Auch viele Andernacher sind längst aufs Online-Banking umgestiegen. Andere haben lieber einen persönlichen Kundenberater an Ort und Stelle oder befürchten Sicherheitslücken bei Bankgeschäften mit dem Smartphone oder am PC. Werden diese künftig noch Bankfilialen vor Ort finden? Oder tragen sich die verbliebenen Banken längst mit eigenen Schließungsplänen? Die Rhein-Zeitung hat nachgefragt.

Derzeit halten in der Andernacher Innenstadt noch drei Banken mit ihren Filialen die Stellung: Neben der Filiale der Kreissparkasse Mayen am Johannesplatz, ist die VR-Bank RheinAhrEifel mit einem Standort in der Bahnhofstraße vertreten. Am Stadtgraben gibt es außerdem eine Filiale der Sparda-Bank Südwest.

i Das Beratungscenter der Kreissparkasse Mayen am Andernacher Johannesplatz ist neben Mayen die größte Filiale im Geschäftsgebiet. Martina Koch

Beim Beratungscenter am Andernacher Johannesplatz handelt es sich neben dem Mayener Haupthaus um die größte Filiale im Geschäftsgebiet, erklärt Ralph Künzel von der Kreissparkasse Mayen auf Anfrage der Rhein-Zeitung – „und das seit vielen Jahrzehnten schon“. „Der Standort Andernach in der Gesamtbetrachtung ist für uns auch ein sehr wichtiges Standbein, welches unsere Sparkasse eng mit der Stadt Andernach, insbesondere mit den Bürgerinnen und Bürgern in Andernach verbindet.“ Dieser Grundsatz gelte auch für das übrige Geschäftsgebiet.

Neben dem Filialbetrieb für Privatkunden halte man am Johannesplatz auch mehrere Kompetenzcenter bereit. Dort stehen Spezialisten den Kunden bei allen Finanzfragen als Ansprechpartner zur Verfügung, etwa in Sachen Immobilien, Vermögensberatung oder Firmenkundenberatung. Daran werde man auch in Zukunft festhalten, heißt es seitens der Kreissparkasse Mayen: „Am Standort Andernach Johannesplatz sind keine Änderungen geplant.“

i Noch ist die VR-Bank RheinAhrEifel mit ihrer Filiale in der Andernacher Bahnhofstraße ansässig. Doch der Umzug ist bereits geplant. Martina Koch

Größere räumliche Änderungen stehen hingegen bei der VR-Bank RheinAhrEifel auf Sicht bevor: Das Unternehmen errichtet derzeit auf dem Ernestusplatz ein Wohn- und Geschäftshaus. Gebaut wird ein Gebäudekomplex mit 45 Mietwohnungen, mehreren Arztpraxen, einem Restaurant sowie einer modernen Filiale für die VR-Bank RheinAhrEifel. Im Februar vergangenen Jahres kamen die Verantwortlichen zum ersten Spatenstich zusammen. Bis die ersten Kunden die neue Filiale im „Forum am Schlossgarten“ besuchen können, wird es allerdings noch eine Weile dauern: Der Bereichsleiter des Dienstleistungszentrums Immobilien, Michael Hessel, teilt auf Anfrage mit, dass der Umzug des Standorts für Anfang 2028 geplant ist.

Auch Kunden der Sparda-Bank Südwest werden künftig weiterhin vor Ort beraten: „Es gibt keinerlei Bestrebungen, die Filiale in Andernach zu schließen“, heißt es seitens der Pressestelle des Unternehmens. „Als reine Privatkundenbank genießt die persönliche Beratung bei der Sparda-Bank Südwest einen hohen Stellenwert.“ In diesem Jahr habe man deshalb die erste sogenannte Filiale der Zukunft in Kaiserslautern eröffnet. Dort finden Kunden einen modern gestalteten Service- und Wartebereich vor, zudem stehen im SB-Bereich neue digitale Angebote zur Verfügung. „Schon bald werden weitere Filialen umgebaut und fit für die Zukunft gemacht“, kündigt die Sparda-Bank Südwest an. Diese Investitionen in die Modernisierung der Filialen sei ein klares Bekenntnis zur Region.