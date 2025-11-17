Weihnachtstraum wird in Mendig wahr

85 liebevoll gestaltete Stände, Kunst, Konzerte und Führungen erwarten die Besucher beim Obermendiger Weihnachtsmarkt. Die RZ hat mit Organisatorin Nicole Mattern über die Vorbereitungen gesprochen.
Einen Weihnachtsmarkt, der sich mit 85 liebevoll gestalteten Ständen über rund eineinhalb Kilometer erstreckt, findet man nicht alle Tage: Viele Vereine wirken mit, es gibt eine Kunstausstellung, zwei exklusive Konzerte in der Kapelle des Florinshofs und drei Führungen durch den Florinshof.