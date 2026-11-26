Fünf Mitarbeiterinnen der Kreissparkasse Mayen bündeln Kreativität und sozialen Einsatz. Mit handgemachten Unikaten sammeln sie Spenden für Menschen in Not – eine Initiative, die aus der Ahrflut 2021 entstand.
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Lange, ehe die ersten Weihnachtslieder erklingen, laufen bei Anja Müller, Anne Püsch, Annette Friedrich, Antonia Brinkmann und Irene Schmitt-Esen die Vorbereitungen für ein gemeinsames Projekt. Seit 2021 sammeln die fünf Mitarbeiterinnen der Kreissparkasse Mayen mit handgemachten, liebevoll gestalteten Einzelstücken Spenden für Menschen in Not.