Mayener Unikate für Bedürftige Weihnachtsmärkte mit Frauenpower und Kreativität Elvira Bell 26.11.2026, 14:54 Uhr

i Voller Herzblut, Tatendrang und Weihnachtsvorfreude: das sind Anja Müller, Anette Friedrich, Anne Püsch und Antonia Brinkmann. Auf dem Foto fehlt Irene Schmitt-Esen. Elvira Bell

Fünf Mitarbeiterinnen der Kreissparkasse Mayen bündeln Kreativität und sozialen Einsatz. Mit handgemachten Unikaten sammeln sie Spenden für Menschen in Not – eine Initiative, die aus der Ahrflut 2021 entstand.

Lange, ehe die ersten Weihnachtslieder erklingen, laufen bei Anja Müller, Anne Püsch, Annette Friedrich, Antonia Brinkmann und Irene Schmitt-Esen die Vorbereitungen für ein gemeinsames Projekt. Seit 2021 sammeln die fünf Mitarbeiterinnen der Kreissparkasse Mayen mit handgemachten, liebevoll gestalteten Einzelstücken Spenden für Menschen in Not.







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