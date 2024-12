Paveier zu Gast in Mendig Weihnachtslieder „op Kölsch“ gehen ans Herz Elvira Bell 23.12.2024, 13:15 Uhr

i Sven Welter ist es eine Herzensangelegenheit immer wieder in Mendig vor seiner großen Fangemeinde aufzutreten. Elvira Bell

Innehalten im dicksten Weihnachtsstress, das können die Menschen, die die Konzerte der Paveier in unserer Region besuchen. Es sind fröhliche, emotionale Momente – auch für die Musiker selbst.

Zum 20. Mal schlagen die Paveier in der Adventszeit anstatt mit Karnevalssongs mit ihrer „Kölsche Weihnacht“ ruhigere Töne an. In unserer Region begeistert die Mundartband bereits seit 2016 gemeinsam mit einer illustren hochkarätigen Gästeschar in der Vulkanstadt und zu Beginn in Thür ihre Konzertbesucher in der Vorweihnachtszeit.

