Sie gilt als eine der marodesten Straßen in der Mayener Kernstadt, und dies schon seit Jahren: die Straße „Jägersköpfchen“. Jetzt tut sich was, die Straße soll repariert werden. Und das noch vor Weihnachten, wie die Stadt mitteilt.
Lesezeit 2 Minuten
In der Liste derjenigen innerstädtischen Mayener Straßen, die das Prädikat „marode“ verdienen, dürfte sie weit oben stehen: die Straße „Jägersköpfchen“. Sie ist durchfurcht mit Rillen und Rissen. Das dürfte bald ein Ende haben, wie die Stadtverwaltung mitteilt.