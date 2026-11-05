Marodeste Straße Mayens
Weihnachtsgeschenk: Jägersköpfchen wird repariert
Die Einfahrt zur Straße "Jägersköpfchen": Die Straßenoberfläche ist gerissen, im Abwasserkanal sieht es unwesentlich besser aus.
Die Einfahrt zur Straße "Jägersköpfchen": Die Straßenoberfläche ist gerissen, im Abwasserkanal sieht es unwesentlich besser aus.
Thomas Brost

Sie gilt als eine der marodesten Straßen in der Mayener Kernstadt, und dies schon seit Jahren: die Straße „Jägersköpfchen“. Jetzt tut sich was, die Straße soll repariert werden. Und das noch vor Weihnachten, wie die Stadt mitteilt.

Lesezeit 2 Minuten
In der Liste derjenigen innerstädtischen Mayener Straßen, die das Prädikat „marode“ verdienen, dürfte sie weit oben stehen: die Straße „Jägersköpfchen“. Sie ist durchfurcht mit Rillen und Rissen. Das dürfte bald ein Ende haben, wie die Stadtverwaltung mitteilt.
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