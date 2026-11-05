Marodeste Straße Mayens Weihnachtsgeschenk: Jägersköpfchen wird repariert Thomas Brost 05.11.2026, 11:00 Uhr

i Die Einfahrt zur Straße "Jägersköpfchen": Die Straßenoberfläche ist gerissen, im Abwasserkanal sieht es unwesentlich besser aus. Thomas Brost

Sie gilt als eine der marodesten Straßen in der Mayener Kernstadt, und dies schon seit Jahren: die Straße „Jägersköpfchen“. Jetzt tut sich was, die Straße soll repariert werden. Und das noch vor Weihnachten, wie die Stadt mitteilt.

In der Liste derjenigen innerstädtischen Mayener Straßen, die das Prädikat „marode“ verdienen, dürfte sie weit oben stehen: die Straße „Jägersköpfchen“. Sie ist durchfurcht mit Rillen und Rissen. Das dürfte bald ein Ende haben, wie die Stadtverwaltung mitteilt.







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