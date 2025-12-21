Süßer Laden in Mayen Weihnachtsengel ganz in Schoko gehüllt Thomas Brost 21.12.2025, 11:44 Uhr

i So sieht er aus, der Schoko-Engel aus dem 3D-Drucker - made in Mayen. Rico Rossival

Aus seiner Leidenschaft fürs Designen hat sich Andrii Smyrnov ein Standbein aufgebaut: Gemeinsam mit seiner Frau Olena betreibt er in Mayen ein Geschäft, in dem Schoko-Figuren im 3D-Drucker kreiert werden. Sie haben manch kuriosen Kundenwunsch.

Ein Leben ohne Schokolade ist möglich, aber sinnlos – dem können viele, denen das Kakaoprodukt gute Laune beschert, bedenkenlos zustimmen. Menschen wie die Kölner Ulknudel Trude Herr („Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann“) sind in der Minderzahl: Schokolade ist nicht nur an Weihnachten unterm Baum ein Muss.







