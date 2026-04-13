Nach Großbrand in Ochtendung
Wehrleiter lobt gute Zusammenarbeit der Einsatzkräfte
Abfälle hatten auf dem Hof eines Entsorgungsbetrieb im Oberholzweg im Industriegebiet von Ochtendung Feuer gefangen.
Abfälle hatten auf dem Hof eines Entsorgungsbetrieb im Oberholzweg im Industriegebiet von Ochtendung Feuer gefangen.
Winkler TV

Etliche Feuerwehrleute aus der Region haben einen fordernden Samstag hinter sich. Der Großbrand in Ochtendung verlangte ihnen viel ab, zeigte aber auch: Die Zusammenarbeit der Wehren funktioniert gut. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt. 

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Martin Wolff, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Maifeld, zieht ein positives Fazit des Großeinsatzes am Samstag in Ochtendung. Es habe sich erneut gezeigt, dass das „Verbundsystem Feuerwehr“ sehr gut funktioniere, sagte er. Wolff hob im Besonderen die Zusammenarbeit der Einheiten aus den Verbandsgemeinden Maifeld und Weißenthurm hervor.

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