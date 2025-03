Es ist das sensibelste Straßenausbauprojekt, das die Stadt Andernach in den kommenden Jahren angehen wird: Die Breite Straße zwischen dem Kreisverkehr Johannisplatz und dem Wasserturm ist in die Jahre gekommen und muss umfassend saniert werden. Auf wenigen Verkehrsachsen der Bäckerjungenstadt prallen auf so engem Raum so viele unterschiedliche Interessen aufeinander.

Während die dort ansässigen Gewerbetreibenden und ihre Kunden sich für den Erhalt der Parkplätze entlang der Straße starkmachen, kämpfen die weiterführenden Schulen seit Jahren dafür, den Schulweg der Kinder und Jugendlichen sicherer zu gestalten. Sowohl die beauftragten Planer als auch die Mitglieder im Verkehrs- und im Planungsausschuss, die jetzt in gemeinsamer Sitzung tagten, stellt die Situation vor ein Dilemma: „Es gibt keine Lösung, die jedem gerecht wird, wir müssen uns an die Planung herantasten“, betonte der Leiter des städtischen Tiefbauamts, Rainer Schmitz, in der Sitzung.

„Wie isst man einen Elefanten? Stück für Stück.“

OB Christian Greiner umschreibt das Vorgehen beim Mammutprojekt Breite Straße.

Bereits im Oktober hatte ein angehender Verkehrsplaner von der Hochschule Koblenz den Ausschussmitgliedern vier mögliche Ausbauvarianten vorgestellt, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte, wie den Erhalt von Parkplätzen, die Schaffung städtischen Grüns oder das Anlegen eines Radwegs, setzten. Im Januar wurde die Verwaltung beauftragt, die Planung für die Breite Straße weiter auszuarbeiten – unter Berücksichtigung des Baumbestands, der Parkplätze sowie eines Radwegs – und diese mit dem beauftragten Ingenieurbüro abzustimmen. In der jüngsten Ausschusssitzung berichtete Markus Becker, Geschäftsführer des Ingenieurbüros Becker, jetzt über den aktuellen Stand des Projekts.

Die eierlegende Wollmilchsau der Straßenausbauplanung hatte der Verkehrsplaner nicht im Gepäck. Allerdings zeigte er den Ausschussmitgliedern einen Weg auf, wie man sich nach und nach an eine mehrheitsfähige Planung für die Breite Straße annähern kann. Er erachte es als sinnvoll, den Ausbaubereich in mehrere Abschnitte zu unterteilen und zu definieren, welche Schwerpunkte man in den unterschiedlichen Bereichen setzen will. So seien im westlichen Bereich beispielsweise zahlreiche Geschäfte und Praxen ansässig, weswegen dort der Erhalt von Parkplätzen im Fokus stehen könnte, während im östlichen Bereich die Sicherheit auf dem Schulweg wichtigstes Ziel ist. Diese Überlegungen im Vorfeld müsse man einem Planer an die Hand geben.

i Im westlichen Bereich des auszubauenden Straßenabschnitts befinden sich zahlreiche Geschäfte und Praxen, daher spielt dort der Erhalt von Parkplätzen eine große Rolle. Rico Rossival

Die Ausbauplanung mache zahlreiche Entscheidungen im Detail notwendig, hatte auch Oberbürgermeister Christian Greiner (FWG) anfangs der Beratungen mit einem Sprachbild umschrieben: „Wie isst man einen Elefanten? Stück für Stück.“ So müsse man beispielsweise überlegen, wie sich die Bushaltestellen in der Straße, die tagtäglich von Hunderten Schülern frequentiert werden, sinnvollerweise anordnen lassen. Es gelte außerdem die Möglichkeit auszuloten, inwieweit sich in Absprache mit dem Kreis als Schulträger die an der Breiten Straße gelegenen Flächen des Schulzentrums nutzen lassen, um den Fußweg zu verbreitern. „Für die Arbeit, die sie jetzt investieren, bekommen Sie später was raus.“

Markus Becker, Geschäftsführer des beauftragten Ingenieurbüros Greiner schlug vor, mit den Ausschussmitgliedern zu unterschiedlichen Tageszeiten gemeinsame Begehungen der Straße zu unternehmen, um sich am Ort einen Eindruck von der Situation zu verschaffen. Zudem sollen die Fraktionen jeweils Mitglieder in eine Arbeitsgruppe entsenden, die sich dann eingehender mit den Detailfragen des Projekts befasst. So werde man sich Schritt für Schritt in Richtung einer beschlussfähigen Ausbauplanung bewegen. Fachplaner Becker machte den Ausschussmitgliedern Mut, diesen zunächst beschwerlichen Weg einzuschlagen: „Für die Arbeit, die sie jetzt investieren, bekommen Sie später was raus.“ Für dieses weitere Vorgehen sprachen sich die Ausschussmitglieder schließlich einstimmig aus.