Schulträger teilt Infos mit
Wasserrohrbruch: So geht es an Mayener Schule weiter
An der Albert-Schweitzer-Realschule plus in Mayen gab es einen Wasserrohrbruch.
An der Albert-Schweitzer-Realschule plus in Mayen gab es einen Wasserrohrbruch.
Karin Butter

Eingeschränkter Schulbetrieb, fehlgeschlagene Reparatur: Nach dem Wasserrohrbruch an der Albert-Schweitzer-Realschule plus in Mayen bleibt die Lage weiter kompliziert. Der Kreis Mayen-Koblenz gibt als Schulträger weitere Details bekannt. 

Lesezeit 1 Minute
Die Reparaturversuche an der alten, porösen Leitung sind am Dienstagvormittag an der Albert-Schweitzer-Realschule plus in Mayen fehlgeschlagen. Eine Reparatur der Leitung ist nach aktuellem Stand nicht mehr möglich. Das teilte ein Sprecher des Kreises Mayen-Koblenz auf Anfrage unserer Redaktion mit.
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