Schulträger teilt Infos mit Wasserrohrbruch: So geht es an Mayener Schule weiter 26.08.2026, 10:00 Uhr

i An der Albert-Schweitzer-Realschule plus in Mayen gab es einen Wasserrohrbruch. Karin Butter

Eingeschränkter Schulbetrieb, fehlgeschlagene Reparatur: Nach dem Wasserrohrbruch an der Albert-Schweitzer-Realschule plus in Mayen bleibt die Lage weiter kompliziert. Der Kreis Mayen-Koblenz gibt als Schulträger weitere Details bekannt.

Die Reparaturversuche an der alten, porösen Leitung sind am Dienstagvormittag an der Albert-Schweitzer-Realschule plus in Mayen fehlgeschlagen. Eine Reparatur der Leitung ist nach aktuellem Stand nicht mehr möglich. Das teilte ein Sprecher des Kreises Mayen-Koblenz auf Anfrage unserer Redaktion mit.







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