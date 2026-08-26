Wasserrohrbruch: So geht es an Mayener Schule weiter
Eingeschränkter Schulbetrieb, fehlgeschlagene Reparatur: Nach dem Wasserrohrbruch an der Albert-Schweitzer-Realschule plus in Mayen bleibt die Lage weiter kompliziert. Der Kreis Mayen-Koblenz gibt als Schulträger weitere Details bekannt.
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Die Reparaturversuche an der alten, porösen Leitung sind am Dienstagvormittag an der Albert-Schweitzer-Realschule plus in Mayen fehlgeschlagen. Eine Reparatur der Leitung ist nach aktuellem Stand nicht mehr möglich. Das teilte ein Sprecher des Kreises Mayen-Koblenz auf Anfrage unserer Redaktion mit.