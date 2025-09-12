Die größte Baustelle in Mayen ist derzeit neben der Genovevaburg der Umbau des Wasserpförtchen zur St.-Veit-Straße hin. Ein nicht unumstrittenes Projekt - wir geben einen Überblick über Hintergrund und Stand der Arbeiten.

Bis Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten am nördlichen Teil des Wasserpförtchens in Mayen so weit beendet sein, dass dieser Bereich für Fußgänger freigegeben werden kann. Dagegen könne die Stadt noch keine Aussage treffen, wann die „Eselsbrücke“ wieder passierbar sein wird, teilt Pressesprecherin Janine Pitzen auf Anfrage unserer Zeitung mit. Mit der Fertigstellung aller Arbeiten wird allerdings nicht vor Ende 2026 gerechnet.

1 Welche Qualität wird das Wasserpförtchen nach dem Umbau haben? Mit der Umgestaltung der Grünfläche im Trinnel und des Wasserpförtchens werde nicht nur Stadtsanierung, sondern „ein Stadtumbau in diesem Bereich vollzogen“, betont Pitzen. Die Nette werde quasi aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt – sie trage im Wesentlichen zur Aufenthaltsqualität bei, da sie auf verschiedenste Art und Weise erlebbar sein werde. „Die Renaturierung der Uferzonen hebt den Wert für die Natur.“ Die Gestaltung mit den Sitztreppenanlagen, der parallel zur Nette verlaufenden Baumreihe, der Ruhezone vor der sanierten Stadtmauer mit den bienenfreundlichen Pflanzbeeten und der ausschließlich für Fußgänger nutzbaren Promenade im südlichen Teil des Wasserpförtchens entstehe dort eine Oase, die zum Entspannen, Spielen und für Treffen einlädt.

i Ein großer Bereich zwischen dem Brückentor und der St.-Veit-Straße ist derzeit Baustelle. Nina Legler

2Was wird sich für Fußgänger und Autofahrer ändern? Einige Bereiche werden verkehrsfrei oder verkehrsberuhigt ausgebaut. So bleibt der Abschnitt zwischen der St.-Veit-Straße und der Straße „Im Hombrich“ verkehrsfrei, mit folgenden Gestaltungselementen: Es wird einen Uferweg auf Nette-Niveau mit Sitzgelegenheiten, Sitztreppenanlage, Promenade mit Sitzmöglichkeiten, eine Fahrradabstellanlage und einer Baumreihe parallel zur Nette geben. Der Abschnitt zwischen der Straße „Im Hombrich“ und dem Übergang zum Bereich „Im Keutel/Am Brückentor“ werde verkehrsberuhigt ausgebaut. Die wesentlichen Gestaltungselemente in diesem Bereich sind die Ruhezone vor der Stadtmauer mit Beeten, ein Uferweg auf Nette-Niveau, eine Baumreihe parallel zur Nette, verschiedene Sitzmöglichkeiten innerhalb der Ruhezone, entlang des Uferweges und unter den Bäumen sowie fünf Kurzzeitstellplätze und eine Fahrradabstellanlage.

„Diese Stadtumbaumaßnahme trägt zur erheblichen Wertsteigerung des Quartiers und letztlich auch der Innenstadt bei.“

Pressesprecherin Janine Pitzen

3Weshalb ist der Bereich teils verkehrsberuhigt, teils verkehrsfrei? Die Gremien und die Stadt haben sich dazu entschieden, das Wasserpförtchen zu einem teils verkehrsfreien und teils verkehrsberuhigten Bereich zu machen, weil das Ziel der Stadtsanierung vorwiegend „die Verbesserung der Wohnqualität im Quartier“ sein solle, wie Janine Pitzen betont. Das größte Defizit im Sanierungsgebiet sei der Mangel an Aufenthaltsqualität und der ständige Verkehr in sämtlichen Straßen gewesen. „Folglich war es die wesentliche Aufgabe, im gesamten Quartier den fahrenden und ruhenden Verkehr neu zu denken und zu organisieren, um damit die Voraussetzungen zur Umsetzung für andere den Wohnwert steigernde Maßnahmen zu schaffen.“ Das Quartier war vor der Sanierung erheblich durch Parksuchverkehr und den ruhenden Verkehr belastet. Allein im Wasserpförtchen gab es mehr als 60 Stellplätze. Darüber hinaus habe es keinerlei Aufenthaltsbereiche gegeben, die zum Verweilen und zur Erholung eingeladen hätten. Voraussetzung für die Umgestaltung des Wasserpförtchens ist zunächst eine andere Verkehrsstruktur. Hierzu gehört die Bündelung des ruhenden Verkehrs in der Hochgarage, die noch vom Investor, die Volksbank Rhein-Ahr-Eifel, gebaut werden muss. Über den Entenpfuhl, das Teilstück im Hombrich und die Neustraße erhalte dieser Bereich eine gut zu befahrende und direkte Anbindung an den übergeordneten Verkehr. In der Folge könne auf die Stellplätze in den angrenzenden Straßenzügen verzichtet werden. Dies habe die Chance eröffnet, das Wasserpförtchen komplett umzugestalten – ein Resultat werde ein „großflächiger innerstädtischer Naherholungsbereich mit vielfachen Aufenthalts- und Erholungszonen“ sein. Die Stadt zieht ihr Fazit so: „Im Endergebnis trägt diese Stadtumbaumaßnahme zur erheblichen Wertsteigerung des Quartiers und letztlich der Innenstadt bei.“