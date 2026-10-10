Stadt Mayen bittet um Hinweise Wasserpförtchen: Sachbeschädigung durch Graffiti 10.10.2026, 10:00 Uhr

i Diese Aufnahme zeigt Graffiti-Schmierereien im Baustellenbereich Wasserpförtchen. Bild 2: Die Graffiti hinterlassen Schäden an der neu gestalteten Uferanlage Benjamin Franzen. Stadt Mayen

Zu einer Sachbeschädigung zwischen Donnerstag und Freitag, 8. und 9. Oktober, ist es am Baustellenbereich Wasserpförtchen in Mayen gekommen. Die Stadt Mayen bittet die Bevölkerung um Hinweise, um die Graffitisprüher zu überführen.

Im Bereich Wasserpförtchen in Mayen ist es zu einer Sachbeschädigung durch unbekannte Graffitisprayer gekommen, berichtet die Stadt Mayen in einer Pressemeldung. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum abgesperrten Baustellenbereich, in dem Arbeiten an der Sitztreppenanlage und am Uferweg stattfinden.







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