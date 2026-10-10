Stadt Mayen bittet um Hinweise
Wasserpförtchen: Sachbeschädigung durch Graffiti
Diese Aufnahme zeigt Graffiti-Schmierereien im Baustellenbereich Wasserpförtchen.   Bild 2: Die Graffiti hinterlassen Schäden
Diese Aufnahme zeigt Graffiti-Schmierereien im Baustellenbereich Wasserpförtchen.   Bild 2: Die Graffiti hinterlassen Schäden an der neu gestalteten Uferanlage
Benjamin Franzen. Stadt Mayen

Zu einer Sachbeschädigung zwischen Donnerstag und Freitag, 8. und 9. Oktober, ist es am Baustellenbereich Wasserpförtchen in Mayen gekommen. Die Stadt Mayen bittet die Bevölkerung um Hinweise, um die Graffitisprüher zu überführen.

Lesezeit 1 Minute
Im Bereich Wasserpförtchen in Mayen ist es zu einer Sachbeschädigung durch unbekannte Graffitisprayer gekommen, berichtet die Stadt Mayen in einer Pressemeldung. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum abgesperrten Baustellenbereich, in dem Arbeiten an der Sitztreppenanlage und am Uferweg stattfinden.
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