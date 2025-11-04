Rohrbruch bei Mayen Wasser marsch: Hähne wieder voll 04.11.2025, 15:06 Uhr

i Das Wasser fließt seit Dienstagnachmittag wieder zwischen Monreal, Conder Höhe und Kollig. Patrick Pleul/dpa. dpa

Ein Wasserrohrbruch an der B258 in der Nacht zum Dienstag hat die Wasserhähne in Monreal und der Conder Höhe trocken laufen lassen. Ebenso eingeschränkt waren Kehrig, Einig, Kollig und Gering. Am Nachmittag war der Rohrbruch repariert.

Die Schäden an einem Wasserrohr an der Bundesstraße 258 bei Mayen sind beseitigt. Dies teilt der Wasserversorgungszweckverband Maifeld-Eifel (WVZ) am Dienstagnachmittag mit. Nachts war ein Rohr an der Transportleitung entlang der B258 gebrochen. „Die Reparaturarbeiten wurden erfolgreich abgeschlossen, alle betroffenen Leitungsabschnitte sind wieder in Betrieb“, teilte eine Sprecherin des WVZ auf Anfrage unserer Zeitung mit.







