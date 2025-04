Was wird aus der Stadthausgalerie?

Rund 130 Seiten umfasst das Nutzungs- und Vermarktungskonzept für die Andernacher Stadthausgalerie, das ein Beratungsunternehmen im Auftrag der Stadt erarbeitet hat. Die Wünsche der Andernacher für das kleine Einkaufszentrum, welches die Stadt vor wenigen Jahren erworben hatte, lassen sich dabei deutlich platzsparender zu Papier bringen: Bei einem sogenannten Mitmach-Schaufenster konnten Interessierte auf Post-its notieren, wie sich die Stadthausgalerie künftig entwickeln soll.

Dabei lag ein Drogeriemarkt in der Gunst der Andernacher weit vorne: Ganze 45-mal wurde der Wunsch nach einem entsprechenden Angebot bei der Befragung geäußert. Auch Schuhgeschäfte stehen hoch im Kurs, ebenso junge Modemarken wie Zara, New Yorker oder H&M. Auch Fast Food und Imbissangebote wären nach den Wünschen einiger der Befragten eine gute Ergänzung für die Stadthausgalerie, Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche oder ein Kino wurden ebenfalls mehrfach genannt.

Gutes Zeugnis für den Standort Andernach

Inwieweit aus diesen Wünschen Realität werden kann und welche Herausforderungen dem entgegenstehen, darüber gibt das nun vorliegende Konzept Aufschluss, über das der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 3. April, beraten wird. Um das Potenzial künftiger Nutzungen auszuloten, haben die Fachleute die Stadthausgalerie und ihr Umfeld zunächst einer umfassenden Bestandsanalyse unterzogen. Dem Standort Andernach stellt das Konzept demnach ein gutes Zeugnis aus: Zwar liege die Einzelhandelskaufkraft leicht unter dem Bundesschnitt, doch man profitiere von den vielen Einpendlern und (Tages-)Touristen.

Von den insgesamt guten Bedingungen für den Einzelhandel kann die Stadthausgalerie laut dem jetzt vorliegenden Nutzungskonzept allerdings nicht profitieren: Der Hauptlaufweg durch die Andernacher Fußgängerzone verläuft hufeisenförmig von der Bahnhofstraße über die Kramgasse in die Hochstraße. Die Stadthausgalerie liegt zwar inmitten dieses Hufeisens, ist aber von den umliegenden Einkaufsstraßen aus nur schlecht sichtbar, was sich negativ auf die Kundenfrequenz auswirkt.

Um künftige Perspektiven für die Stadthausgalerie auszuloten, haben sich die Ersteller des Konzepts auch mit der Wettbewerbssituation in Andernach und darüber hinaus auseinandergesetzt – mit ernüchternden Ergebnissen. Neben der Großstadt Koblenz konkurriert die Andernacher Innenstadt auch mit dem Gewerbepark Mülheim-Kärlich, der Neuwieder und Mayener Innenstadt und nicht zuletzt mit dem Angebot der Einkaufswelt in der Koblenzer Straße, wo vieles verkauft wird, was zu den klassischen innenstädtischen Sortimenten zählt. Das Nachfragepotenzial sei daher gering, lediglich für kleinflächige inhabergeführte Geschäfte sei die Stadthausgalerie als Standort noch interessant.

Eine Umwidmung der Ladenflächen in Büroräume sieht das Gutachten indes kritisch: Der Markt für Büroräume sei nicht besonders groß und es gebe bereits Leerstände in attraktiveren Lagen. Auch ein Umbau der Stadthausgalerie zu Wohnzwecken gilt als wenig erfolgversprechend. Hierfür seien hohe Umbaukosten notwendig, wobei die erzielbaren Mieten eher gering wären. Auch für die Umnutzung in ein Hotel eigne sich das Gebäude nicht.

Potenzial für weitere Arztpraxen vorhanden

Stattdessen könnten sich in der Stadthausgalerie weitere Arztpraxen und gesundheitliche Dienstleister ansiedeln. Die bereits vorhandene radiologische Praxis könnte dafür Vorbildfunktion haben. Allerdings wird am Koblenzer Tor derzeit ein Wohn- und Geschäftshaus errichtet, in dem ebenfalls Praxisräume entstehen sollen, wodurch man um potenzielle Mieter konkurrieren müsse.

Für eine umfassende Neupositionierung der Stadthausgalerie fehle es derzeit ohnehin noch an frei verfügbaren Flächen, heißt es in dem Nutzungskonzept. Kurzfristig biete es sich daher an, für die beiden Leerstände im Erdgeschoss Mieter aus dem Bereich Modeeinzelhandel oder gesundheitsnahe Dienstleistungen zu suchen. Gegenüber der Tourist Info entsteht außerdem mit öffentlichen Mitteln der sogenannte Regio Hub, der über einen Co-Working-Bereich und eine Gastronomie verfügen soll.

i Die Stadthausgalerie wurde am 12. März 2009 feierlich eröffnet. Elf Monate hatte der Umbau eines ehemaligen Kaufhauses in ein kleines Einkaufszentrum gedauert. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Mittel- bis langfristig könnten dann frei werdende Flächen im Erdgeschoss konsequent an Ärzte oder gesundheitsnahe Dienstleister vermietet werden, wobei die bestehenden Gastronomien an den Eingangsbereichen erhalten bleiben sollten, schlägt das Konzept vor. Im Obergeschoss könnte perspektivisch weiterer Raum für die Stadtverwaltung geschaffen werden.

Dass die Stadt bereits jetzt einer der Hauptmieter in der Stadthausgalerie ist, führen die Fachleute als Argument gegen einen möglichen Verkauf der Immobilie an. Aus strategischen Gründen empfehle man, die Stadthausgalerie im Eigentum der Stadt zu behalten. Außerdem gebe es sowieso kaum potenzielle Käufer für ein solches Objekt.

Der Stadtrat tagt am Donnerstag, 3. April, 18 Uhr im Historischen Rathaus. Alle Unterlagen zur Sitzung sind im Internet unter www.andernach.de abrufbar.