Wer in Andernach, so wie es früher üblich war, persönlich Bankgeschäfte am Schalter oder im Beratungszimmer erledigen wollte, der bewegte sich in der Regel in einem engen Radius um die untere Bahnhofstraße herum. Dort befanden sich die Filialen von Commerzbank und Deutsche Bank, am Kreisverkehr Johannesplatz ist die Kreissparkasse Mayen mit einem großen Standort vertreten, die VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel ist ebenfalls in der Bahnhofstraße ansässig. Auch die Postbank-Filiale in der Breiten Straße sowie die Sparda-Bank Südwest liegen in fußläufiger Nähe.

In den vergangenen Jahren hat sich die Anzahl der in der einstigen Andernacher Wall Street ansässigen Finanzinstitute allerdings deutlich reduziert: Die Commerzbank hatte bis Ende 2022 gut die Hälfte ihrer einst 790 deutschen Filialen geschlossen, darunter auch die Zweigstelle in Andernach. Kunden verwies man im Zuge der Schließung an die nach wie vor bestehende Filiale in Neuwied.

Moderne VR-Bank-Filiale entsteht auf dem Ernestusplatz

Auch die Deutsche Bank dünnte in den vergangenen Jahren ihr Filialnetz deutlich aus und gab ihre Filiale in der Bahnhofstraße auf. In Andernach ist das Kreditinstitut seitdem noch mit einem selbstständigen Finanzberater vertreten. Kunden steht – ebenso wie den Kunden der Commerzbank – zudem der Selbstbedienungsbereich der Postbank fürs kostenlose Geldabheben zur Verfügung. Die Banken kooperieren seit vielen Jahren über den Zusammenschluss Cash Group.

Während es seitens der Kreissparkasse Mayen keinerlei Signale gibt, die Anlass bieten würden, um die Filiale am Johannesplatz zu bangen, sind die Tage der großen VR-Bank-Filiale in der Bahnhofstraße indes gezählt: Die VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel verwirklicht derzeit auf dem Ernestusplatz ein Neubauprojekt, welches neben 44 Wohnungen und sechs Gewerbeeinheiten auch eine moderne VR-Bank-Filiale beherbergen soll, die den bisherigen Standort ablöst.

„Wir schauen, was wir tun können, um die Qualität der Straße hochzuhalten.“

Wirtschaftsförderer Christian Heller

Mit der Situation in der unteren Bahnhofstraße beschäftigt sich auch die Wirtschaftsförderung der Stadt seit Längerem: „Wir schauen, was wir tun können, um die Qualität der Straße hochzuhalten“, betont Wirtschaftsförderer Christian Heller. Bei den (ehemaligen) Bankstandorten handelt es sich schließlich um repräsentative Gebäude in zentraler Lage der fußläufigen Einflugschneise zwischen dem Bahnhof und den übrigen Einkaufsstraßen in der Innenstadt.

Dafür, dass sich bezüglich der ehemaligen Filialen von Deutscher Bank und Commerzbank bisher noch nichts getan hat, gebe es allerdings Gründe, erläutert Citymanager Dustin Heip: „Diese Standorte sind nicht leer, sie sind vermietet.“ Die Konzerne haben die Filialen zwar geschlossen, die Mietverträge laufen allerdings weiter und enden erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Aus Vermietersicht gibt es derzeit also keinen Anreiz, sich um Nachmieter für die leer stehenden Flächen zu bemühen. Auch als Wirtschaftsförderung könne man dann noch nicht eingreifen: „Wir sind aktiv, wenn Verträge auslaufen“, betont Heip. Man führe allerdings bereits Gespräche bezüglich einer sinnvollen Nachnutzung.

Dabei lege man gerade bezüglich der Erdgeschosslagen Wert darauf, Nutzungen zu finden, die für Frequenz in der Bahnhofstraße sorgen, wo zahlreiche Einzelhändler und Dienstleister ihre Ladenlokale betreiben. „Wir wollen den Raum für die Öffentlichkeit erhalten“, sagt Heip. Auf dass die ehemalige Andernacher Wall Street als Shopping-Meile weiterhin Kunden anlockt.