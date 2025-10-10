Thema im Andernacher Rat Was wird aus dem Teich am Stadtgraben? 10.10.2025, 14:00 Uhr

i Die Fläche am Andernacher Helmwartsturm ist derzeit mit einem Teich gestaltet. Im Zuge des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" beschäftigte sich der Stadtrat nun mit einer Neugestaltung. Rico Rossival

Der Teich am Andernacher Stadtgraben ist in die Jahre gekommen. Dafür, wie die Fläche künftig gestaltet werden soll, gab es bisher verschiedene Ideen. Jetzt einigte sich der Stadtrat auf einen Entwurf für die Neugestaltung.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Der Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Andernach vom 14. bis zum 16. Oktober hält die Stadtverwaltung die Tage in Atem. Von dem prominenten Gast erwartet die Stadt, sich auch bundesweit mit den eigenen Themen und Stärken präsentieren zu können.







