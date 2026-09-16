Verein plant Neuaufstellung Was wird aus dem Andernacher Kolpinghaus? Martina Koch 16.09.2026, 14:00 Uhr

i Das 1772 errichtete denkmalgeschützte Kolpinghaus in der Andernacher Innenstadt verfügt unter anderem über einen großen Veranstaltungssaal samt Gastronomie. Inzwischen wird das Gebäude nicht mehr genutzt. Martina Koch

Der Veranstaltungssaal des Kolpinghauses in der Andernacher Hochstraße spielte einst eine große Rolle für das gesellschaftliche Leben der Stadt. Inzwischen wird das Gebäude nicht mehr genutzt. Das hat die örtliche Kolpingsfamilie mit dem Gebäude vor.

Die Andernacher Kolpingsfamilie blickt auf eine stolze Vergangenheit zurück: Ursprünglich als katholischer Gesellenverein noch zu Lebzeiten Adolph Kolpings 1856 gegründet prägten ihre Mitglieder die vergangenen 170 Jahre das gesellschaftliche Leben der Bäckerjungenstadt.







Artikel teilen

Artikel teilen