Verein plant Neuaufstellung
Was wird aus dem Andernacher Kolpinghaus?
Das 1772 errichtete denkmalgeschützte Kolpinghaus in der Andernacher Innenstadt verfügt unter anderem über einen großen Veransta
Das 1772 errichtete denkmalgeschützte Kolpinghaus in der Andernacher Innenstadt verfügt unter anderem über einen großen Veranstaltungssaal samt Gastronomie. Inzwischen wird das Gebäude nicht mehr genutzt.
Martina Koch

Der Veranstaltungssaal des Kolpinghauses in der Andernacher Hochstraße spielte einst eine große Rolle für das gesellschaftliche Leben der Stadt. Inzwischen wird das Gebäude nicht mehr genutzt. Das hat die örtliche Kolpingsfamilie mit dem Gebäude vor.

Lesezeit 3 Minuten
Die Andernacher Kolpingsfamilie blickt auf eine stolze Vergangenheit zurück: Ursprünglich als katholischer Gesellenverein noch zu Lebzeiten Adolph Kolpings 1856 gegründet prägten ihre Mitglieder die vergangenen 170 Jahre das gesellschaftliche Leben der Bäckerjungenstadt.
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