Was wird aus Andernacher Schrottimmobilien?

In der Andernacher Rheinstraße tobte einst das Nachtleben. Jetzt macht die einst schmucke Partymeile einen verwahrlosten Eindruck. Ob mehrere heruntergekommene Altbauten in dem Bereich eine Zukunft haben, ist ungewiss.

Geysir-Touristen, die durch das Rheintor in Richtung Andernacher Fußgängerzone spazieren, bietet sich direkt hinter der historischen Toranlage ein verheerendes Bild: Der einst schmucke Altbau an der Ecke Rheinstraße/Mauerstraße ist seit vielen Jahren schon dem Verfall preisgegeben. Der Zustand des Nikoläuschens, wie die Andernacher das Gebäude liebevoll nennen, nach einer Statue des Heiligen, die einst die Fassadennische im ersten Obergeschoss schmückte, schmerzt Einheimische wie Ortsfremde gleichermaßen.

In der jüngsten Einwohnerversammlung informierte Oberbürgermeister Christian Greiner (CDU) jetzt darüber, was die Stadt vorhat, um das heruntergekommene Entree zur Innenstadt wieder auf Vordermann zu bringen. Dabei ist das Nikoläuschen bei Weitem nicht der einzige Altbau in dem Bereich zwischen Hochstraße und Konrad-Adenauer-Allee, der sichtlich in die Jahre gekommen ist. Nicht immer verfügen die Eigentümer dieser Immobilien über die notwendigen Mittel, um die umfangreichen Sanierungsarbeiten in Angriff zu nehmen.

Nikoläuschen sollte 450.000 Euro kosten

Immer wieder wurde in diesem Zusammenhang auch der Ruf laut, die Stadt möge marode Gebäude erwerben und sich so die Möglichkeit sichern, in diesem touristisch relevanten Umfeld gestalterisch tätig zu werden. Bezüglich des Nikoläuschens gebe es bereits Gespräche mit dem Eigentümer, informierte Greiner. Allerdings sei man sich mit diesem noch nicht einig geworden. Zu Beginn sei der inzwischen völlig heruntergekommene Altbau der Stadt für 450.000 Euro angeboten worden.

Der Zustand des Nikoläuschens hat zwischenzeitlich auch die Bauaufsicht auf den Plan gerufen, die anordnete, zumindest die zerschlagenen Fenster mit Brettern zu verschließen, um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Das Gebäude direkt neben dem Nikoläuschen in der Rheinstraße, in dem sich einst die Gaststätte „Zum Rhein“ befand, ist ebenfalls in keinem guten baulichen Zustand, gehört inzwischen aber der Stadt.

i Von außen macht das Gebäude in der Mauerstraße 26 einen soliden Eindruck. Doch es gibt Probleme mit der Statik, die umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen, sollte man den Altbau erhalten wollen. Rico Rossival

Dass es mit einem Erwerb solcher Schrottimmobilien noch nicht getan ist, zeigt keine 200 Meter entfernt der Altbau in der Mauerstraße 26 direkt gegenüber dem Restaurant „Pfeffermühle“. Dieses Gebäude ist im Eigentum der Stadt und macht von außen betrachtet noch einen recht stabilen Eindruck. Der Torbogen des Altbaus ist denkmalgeschützt, eine der Decken in dem Gebäude soll ebenfalls unter Denkmalschutz gestellt werden.

Die Stadt würde das Gebäude, das nach Angaben von Bauamtsleiterin Anne Degen im Kern aus dem 17. Jahrhundert stammt, gern an jemanden verkaufen, der aus privaten Mitteln die für den Erhalt notwendige Sanierung finanziert. Doch der bauliche Zustand steht diesem Ansinnen entgegen. Es gebe statische Probleme, die aufwendige Modernisierungsmaßnahmen notwendig machen, erläuterte Greiner: „Bei den Anforderungen ist das nicht wirtschaftlich zu sanieren.“

Stadtsanierungsgebiet soll erweitert werden

Der Stadtchef wollte die Bürgerversammlung nutzen, um ein Stimmungsbild zu der Frage einzuholen, inwieweit die Andernacher das Gebäude für erhaltenswert befinden, wozu sich an diesem Abend aber niemand äußern wollte. Wenn sich kein Käufer bereit erklärt, den Altbau nach den Vorgaben des Denkmalschutzes wieder herzurichten, bliebe angesichts der knappen finanziellen Mittel der Stadt lediglich die Option, dieses an einen Investor zu veräußern, der das Gebäude abreißt und das Grundstück neu bebaut.

Grundsätzlich arbeite man derzeit daran, Eigentümer in diesem Bereich der Altstadt, die willens sind, ihre Gebäude zu sanieren, zu unterstützen, informierte Greiner. Dazu plane man, das Stadtsanierungsgebiet, das bisher die westliche Altstadt in Andernach umfasst, zu erweitern. Dann könnten auch Immobilienbesitzer in den Gassen rund um die Rheinstraße Fördermittel in Anspruch nehmen, wenn sie an ihren Gebäuden im Einklang mit dem Denkmalschutz Erneuerungsmaßnahmen durchführen lassen.