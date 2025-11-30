Was Mayens Weihnachtszauber zu bieten hat

Der Mayener Weihnachtszauber ist eröffnet. Wie es war und worauf sich Besucherinnen und Besucher der Eifelstadt freuen dürfen? Unsere Zeitung liefert Antworten.
Der Marktplatz zwischen der Genovevaburg und dem Altem Rathaus ist das ganze Jahr über schön anzusehen. Doch sobald Ende November der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Reibekuchen über das festlich herausgeputzte Herz der Eifelstadt zieht, liegt ein ganz besonderer Weihnachtszauber in der Luft, der in die ganze Innenstadt hineinstrahlt.