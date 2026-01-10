Jahresausblick für das Maifeld Was macht Mut für 2026, Herr Mumm? Birgit Pielen 10.01.2026, 06:00 Uhr

i Maximilian Mumm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld, sagt: "Einfach mal machen und dann fragen", sei manchmal eine gute Strategie. Kevin Rühle

Als wir Maximilian Mumm fragen, ob er einen Vorsatz für das neue Jahr hat, sagt er unter anderem: „Ich werde wie jedes Jahr nicht mit dem Rauchen aufhören.“ Diese charmante Offenheit kennzeichnet auch die Politik des VG-Chefs auf dem Maifeld.

Ja, es gibt Dinge, die sind in der Kommunalpolitik nervend. Die Regulierungswut zum Beispiel, die einen Bürokratiewahnsinn nach sich zieht. Maximilian Mumm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld, weiß das nur zu gut. Der 59-Jährige hat seine eigene, manchmal unkonventionelle Strategie entwickelt, wie er im Interview mit unserer Zeitung durchblicken lässt.







