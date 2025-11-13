Mendigerin im Interview Was macht eigentlich eine Gleichstellungsbeauftragte? Elvira Bell 13.11.2025, 14:00 Uhr

i Die Aufgabe als Gleichstellungsbeauftragte ist für die verheiratete Mutter von zwei erwachsenen Kindern und Yogalehrerin keine unbekannte. Denn sie hat diese Aufgabe auch in der VG-Verwaltung. Elvira Bell

Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist längst erreicht? Nein, Pustekuchen. Damit Ungleichheiten aber abgebaut werden, gibt es unter anderem kommunale Gleichstellungsbeauftragte. Was die tun, erläutert Caroline Hamann aus Mendig.

Kürzlich wurde Caroline Hamann zur ehrenamtlichen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten bestellt. Die 59-Jährige ist somit in Rheinland-Pfalz eine von rund 150 ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten in den Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden.







