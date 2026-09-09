Viraler Post auf Instagram Was laut Anna Stephany in Andernach schiefläuft Martina Koch 09.09.2026, 14:00 Uhr

i Anna Stephany betreibt seit dem Frühjahr 2024 das Café Rosa auf dem Andernacher Marktplatz. Mit ihren Belangen als Gastronomin findet sie zu wenig Gehör, kritisiert sie in einem vielbeachteten Beitrag bei Instagram. Martina Koch

Hunderte Likes, mehrere Dutzend Kommentare – die Andernacherin Anna Stephany bekommt für einen Post auf Instagram viel Aufmerksamkeit. Darin kritisiert die Betreiberin des Café Rosa, dass die Gastronomie in Andernach zu wenig Gehör findet.

Mit so viel Zuspruch hat sie nicht gerechnet, erzählt Anna Stephany im Gespräch mit der Redaktion. Vor wenigen Tagen teilte die Betreiberin des Café Rosa mit einem Post auf Instagram ihren Ärger über den Umgang der Stadt mit den gastronomischen Betrieben auf dem Marktplatz.







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