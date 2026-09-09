Hunderte Likes, mehrere Dutzend Kommentare – die Andernacherin Anna Stephany bekommt für einen Post auf Instagram viel Aufmerksamkeit. Darin kritisiert die Betreiberin des Café Rosa, dass die Gastronomie in Andernach zu wenig Gehör findet.
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Mit so viel Zuspruch hat sie nicht gerechnet, erzählt Anna Stephany im Gespräch mit der Redaktion. Vor wenigen Tagen teilte die Betreiberin des Café Rosa mit einem Post auf Instagram ihren Ärger über den Umgang der Stadt mit den gastronomischen Betrieben auf dem Marktplatz.