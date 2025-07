Im Bundestagswahlkampf war es das Thema Nummer eins: die Migration. Wie steht es eigentlich um Migration und Integration im Kreis Mayen-Koblenz? Was macht gelungene Integration aus? Wofür setzt sich der Beirat für Migration und Integration im Kreis ein? All diese Fragen beantwortet der Vorsitzende des Beirates, Mohamad Al Emam, im Interview mit unserer Zeitung.

Herr Al Emam, im vergangenen Jahr wurden Sie zum Vorsitzenden des Beirates für Migration und Integration des Kreises Mayen-Koblenz gewählt. Woher kommt denn Ihr Wunsch, sich politisch zu engagieren?

Ich glaube, das kam einfach mit der Zeit: Wenn man in der Flüchtlingshilfe aktiv ist und man die Entwicklungen da so mitbekommt, dann will man auch etwas sagen. Man möchte versuchen, etwas zu bewegen. Bei mir war das also nicht eine Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis, sondern ein Prozess, der zu einem inneren Auftrag geworden ist.

Was meinen Sie mit innerem Auftrag?

Als Vorsitzender des Beirates für Migration und Integration möchte ich zeigen, welche positiven Integrationsgeschichten es hier gibt. Das betrifft auch mich selbst: Ich bin selbst jemand, der geflüchtet ist. 2014 kam ich aus Syrien nach Deutschland und bin dann in Mayen gelandet. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich vor dem Sozialamt saß, niemand kannte, die Sprache nicht beherrschte und darauf wartete, eine Wohnung zugewiesen zu bekommen. Heute leite ich eine Abteilung in genau diesem Sozialamt. Mir ist es wichtig bei all den negativen Nachrichten rund um die Themen Flucht, Migration und Integration die Erfolgsgeschichten mehr in den Fokus zu setzen.

„Das Problem ist also nicht die Migration, sondern die Integration.“

Mohamad Al Emam , Vorsitzender des Beirats für Migration und Integration MYK

Im Wahlkampf zur Bundestagswahl im Februar war das bestimmende Thema die Migration – und wie man diese begrenzen kann. Die Stimmung im Land dazu konnte man wohl als aufgeheizt bezeichnen. Wie haben Sie das wahrgenommen?

Ja, die Stimmung war und ist nicht gut. Ich hatte den Eindruck, es gibt nichts Wichtigeres als dieses Thema. Ich hatte den Eindruck, als seien wir Flüchtlinge – ich gehöre da ja auch dazu – die Mutter aller Probleme. Das fand ich schon traurig und auch etwas demotivierend. Aber ich werde mich davon nicht demotivieren lassen. Deswegen ist mir die Arbeit im Beirat auch so wichtig.

Wir haben jetzt eine neue Regierung, die die Migration begrenzen möchte und die Grenzen schützen will. Für Sicherheit im Land zu sorgen, das ist ja eine legitime Aufgabe, das muss ein Ziel von Politik und Verwaltung sein. Ich glaube aber, dass dafür nicht hauptsächlich die Migration in den Blick genommen werden muss. Viel wichtiger ist doch die Frage: Was machen wir mit den Menschen, die seit zwei, fünf oder zehn Jahren hier leben? Wie bekommen wir die Menschen integriert? Das Problem ist also nicht die Migration, sondern die Integration.

Wie ist es denn aus Ihrer Sicht um die Integration im Kreis Mayen-Koblenz bestellt?

Wenn ich das mit meinen eigenen Erfahrungen vergleiche, gibt es zum Beispiel deutlich mehr Sprachkurse. Ich musste damals noch von Mayen nach Koblenz für meinen Deutschkurs fahren. In Mayen allein gibt es heute drei Anbieter für Deutschkurse, die jeweils mehrere Kurse anbieten. Auch bei anderen Angeboten, wie bei uns in Mayen beim Café International – hier können sich jeden Donnerstag Geflüchtete treffen und Fragen stellen oder ihre Briefe vom Amt erklärt bekommen -, ist aufgestockt worden.

Die Hauptamtlichen, die in der Flüchtlingshilfe arbeiten, sind mehr geworden. Aber wenn ich die aktuelle Situation mit der von vor zehn Jahren vergleiche, muss ich schon sagen, dass die Zahl der ehrenamtlichen Helfer geschrumpft ist. Ich glaube ein Hauptgrund, warum die Integration bei mir gut geklappt hat, war, dass ich quasi eine zweite Familie hinzubekommen habe. Also ein zusätzliches Paar deutsche Eltern, mit denen ich und meine Frau auch immer noch sehr eng sind. Sie haben mich nicht nur beim Papierkram unterstützt, sondern haben mir auch die Kultur und Traditionen erklärt. Sie schicken uns noch heute Grüße zu Weihnachten oder Ostern oder machen uns ein Geschenk zum Zuckerfest. Ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist für eine gelungene Integration.

Was ist für Sie denn eine gelungene, eine erfolgreiche Integration?

Grundsätzlich würde ich sagen, dass dazu gehört, dass man die deutsche Sprache spricht, einem Beruf nachgeht, man die Traditionen und Bräuche versteht sowie dass man auch im gesellschaftlichen Leben am Ort verwurzelt ist, also zum Beispiel in Vereinen aktiv ist. Es muss nicht gleich das erfolgreiche Jurastudium oder die Stelle als Chef in einer großen Firma sein, auch wenn wir solche Geschichten ebenfalls haben. Und es muss auch nicht heißen, dass man seine eigenen Traditionen und Bräuche ablegt. Eine Mutter, die einen Job im Supermarkt hat, Deutsch spricht und deren Kinder im Fußballverein aktiv sind, ist für mich ebenso ein gutes Beispiel für gelungene Integration. Man muss dazu aber auch sagen: Das schaffen so nicht alle.

Was meinen Sie damit?

Na ja, die Fluchtgründe oder auch die Flucht selbst können für Menschen auch so traumatisierend sein, dass Dinge wie zum Beispiel Fußballspielen im Verein nicht ohne Weiteres zu bewältigen sind. Das Trauma sitzt so tief, dass sich Menschen in sich und ihr Zuhause zurückziehen, einfach nur, um sich sicher zu fühlen. Oder auch das Thema Sprache: Deutsch ist kompliziert. Junge Menschen tun sich leichter damit, die Sprache zu lernen. Eine ältere Person wird damit mehr zu kämpfen haben und es deshalb vielleicht nicht schaffen, die Sprache fließend zu beherrschen. Da geht es dann auch darum, die scheinbar kleineren Erfolge anzuerkennen.

i Archivbild: Im Café International in Mayen erhalten Flüchtlinge Informationen und Unterstützung. Thomas Brost

Was sind ihre persönlichen Ziele als Vorsitzender im Beirat für Migration und Integration?

Ich möchte positiv Beispiele der Integration zeigen. Natürlich ist es auch ein Ziel, auf die Politik einzuwirken, in beratender Funktion. Auf Kreisebene ist das der Kreistag. Würde der Kreistag eine Wohngemeinschaft für Geflüchtete auf den Weg bringen wollen, ist es uns wichtig, dass ein Experte oder eine Expertin aus dem Beirat bei der Beratung und Entscheidung mit dabei ist – nicht um selbst etwas zu bestimmen, sondern um Fragen aus der Perspektive von Geflüchteten zu beantworten, um zu beraten.

Es geht Ihnen also darum, die Stimme der Geflüchteten zu vertreten und Gehör zu finden?

Ja. Es ist ja auch so, dass Flüchtlinge keine einheitliche Gruppe sind. Da gibt es auch schon vor der Flucht bestehende gesellschaftliche Konflikte. Ich rede da jetzt nicht von Christen und Muslimen. Aber es gibt bestimmte Regionen in zum Beispiel Afghanistan oder Syrien, die sich untereinander nicht gut verstehen. Packt man diese Gruppen direkt nach der Flucht zusammen in eine Wohngemeinschaft, kann das Probleme geben. Das können die Mitglieder im Kreistag aber vielleicht gar nicht wissen. Deshalb gibt es dann uns als Berater.

Wenn Sie sich als Vorsitzender im Beirat etwas wünschen könnten, was wäre es?

Ich würde mir eine offenere Gesellschaft wünschen. 2014, 2015 war die Gesellschaft deutlich offener – ich spüre da wirklich einen großen Unterschied im Vergleich. Und ein ganz großer Wunsch: Bürokratieabbau. Einen Antrag beim Jobcenter auszufüllen oder Kindergeld zu beantragen kann schon für Muttersprachler herausfordernd sein, für Flüchtlinge kann das eine große Hürde sein.

Wer ist Mohamad Al Emam?

Mohamad Al Emam ist 33 Jahre alt und wohnt in Mayen. 2014 ist er aus Syrien geflüchtet. In Syrien hat er Jura studiert, das Studium konnte er in Deutschland beenden. Al Emam hat eine Ausbildung in der Verwaltung der Stadt Mayen und danach ein Duales Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung erfolgreich beendet. Mittlerweile ist er kommissarischer Leiter des Bereichs Soziales, Schulen und Sport im Mayener Sozialamt. Nebenbei macht er noch seinen Master. Im November 2024 wurde Al Emam zum Vorsitzenden des Beirats für Migration und Integration Mayen-Koblenz gewählt.