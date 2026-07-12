Viele Veranstaltungen geplant Was in Andernach und Region im Sommer los ist Martina Koch 12.07.2026, 14:00 Uhr

i Das Fest der 1000 Lichter lockt Jahr für Jahr Tausende Besucher in die Andernacher Rheinanlagen. In diesem Jahr ist es am Freitag, 31. Juli, und Samstag, 1. August, wieder soweit. Elvira Bell (Archiv). Elvira Bell

Filme, Feuerwerk und Feste – das Veranstaltungsprogramm für Andernach und Umgebung zeigt sich im Sommer vielseitig. Die Redaktion hat Tipps für alle zusammengestellt, die in den kommenden Wochen etwas unternehmen wollen.

Viele Urlauber zieht es in den Sommerferien ans Meer, in die Berge oder in südliche Gefilde. Dabei gibt es in den Sommermonaten auch in Andernach, Pellenz und der Region einiges zu erleben. Zahlreiche Veranstaltungen sorgen dafür, dass es Daheimgebliebenen nicht langweilig wird.







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