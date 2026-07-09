Leerstand in Andernach
Was hat es mit dem Bürogebäude Antunnacum 74 auf sich?
Die Gewerbeimmobilie "Antunnacum 74" befindet sich in attraktiver Lage direkt in der Koblenzer Straße in Andernach und doch könn
Die Gewerbeimmobilie "Antunnacum 74" befindet sich in attraktiver Lage direkt in der Koblenzer Straße in Andernach und doch können die Flächen nicht genutzt werden.
Martina Koch

Ein großes, leer stehendes Gebäude in attraktiver Lage im Andernacher Industriegebiet sorgt seit Jahren für Spekulationen. Oberbürgermeister Christian Greiner (FWG) erklärt, warum das Gebäude nicht genutzt werden kann.

Lesezeit 1 Minute
In Andernach sind bekanntermaßen nicht nur die Wohn-, sondern auch Gewerbeflächen knapp. Umso mehr verwundert, dass im Andernacher Industriegebiet direkt in der Koblenzer Straße eine große Gewerbeimmobilie seit Jahren leer steht. „Antunnacum 74“ steht in goldenen Buchstaben an der Fassade.
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