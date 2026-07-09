Ein großes, leer stehendes Gebäude in attraktiver Lage im Andernacher Industriegebiet sorgt seit Jahren für Spekulationen. Oberbürgermeister Christian Greiner (FWG) erklärt, warum das Gebäude nicht genutzt werden kann.
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In Andernach sind bekanntermaßen nicht nur die Wohn-, sondern auch Gewerbeflächen knapp. Umso mehr verwundert, dass im Andernacher Industriegebiet direkt in der Koblenzer Straße eine große Gewerbeimmobilie seit Jahren leer steht. „Antunnacum 74“ steht in goldenen Buchstaben an der Fassade.