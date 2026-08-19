Amerikaner snacken anders als Deutsche. Eine Studie von Griesson - de Beukelaer zeigt, worauf US-Verbraucher achten. Daraus leitet das Polcher Familienunternehmen seine Strategie für den US-Markt ab.
Lesezeit 3 Minuten
Amerikaner snacken anders als deutsche Verbraucher. Das zeigt eine internationale Grundlagenstudie des Keksherstellers Griesson – de Beukelaer (GdB). Das Polcher Familienunternehmen hat dazu 16.000 Verbraucher zwischen 18 und 69 Jahren aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien und den USA befragt.