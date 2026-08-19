Polcher Unternehmen expandiert Was Griesson - de Beukelaer in den USA plant Birgit Pielen 19.08.2026, 12:30 Uhr

i Die Prinzen Rolle gehört zum Markenportfolio von Griesson - de Beukelaer. Der berühmte Doppelkeks wird seit 2024 vegan produziert. Das dürfte auch den Verbrauchern in den USA schmecken. „Plant-based“-Produkte spielen dort eine wichtige Rolle. Eric Droessiger/Griesson

Amerikaner snacken anders als Deutsche. Eine Studie von Griesson - de Beukelaer zeigt, worauf US-Verbraucher achten. Daraus leitet das Polcher Familienunternehmen seine Strategie für den US-Markt ab.

Amerikaner snacken anders als deutsche Verbraucher. Das zeigt eine internationale Grundlagenstudie des Keksherstellers Griesson – de Beukelaer (GdB). Das Polcher Familienunternehmen hat dazu 16.000 Verbraucher zwischen 18 und 69 Jahren aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien und den USA befragt.







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