Polcher Unternehmen expandiert
Was Griesson - de Beukelaer in den USA plant
Die Prinzen Rolle gehört zum Markenportfolio von Griesson - de Beukelaer. Der berühmte Doppelkeks wird seit 2024 vegan produzier
Die Prinzen Rolle gehört zum Markenportfolio von Griesson - de Beukelaer. Der berühmte Doppelkeks wird seit 2024 vegan produziert. Das dürfte auch den Verbrauchern in den USA schmecken. „Plant-based“-Produkte spielen dort eine wichtige Rolle.
Eric Droessiger/Griesson

Amerikaner snacken anders als Deutsche. Eine Studie von Griesson - de Beukelaer zeigt, worauf US-Verbraucher achten. Daraus leitet das Polcher Familienunternehmen seine Strategie für den US-Markt ab.

Lesezeit 3 Minuten
Amerikaner snacken anders als deutsche Verbraucher. Das zeigt eine internationale Grundlagenstudie des Keksherstellers Griesson – de Beukelaer (GdB). Das Polcher Familienunternehmen hat dazu 16.000 Verbraucher zwischen 18 und 69 Jahren aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien und den USA befragt.
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