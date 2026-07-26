Eine erfolgreiche Strafverteidigerin wird vergewaltigt. Vor Gericht findet sie sich in einer anderen Rolle wieder: als Klägerin. Wie es ihr ergeht, was sie erlebt und fühlt, wurde bei den Mayener Burgfestspielen im Stück Prima Facie deutlich.
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Im Monolog-Stück Prima Facie von Suzie Miller führt Schauspielerin Mirjam Smejkal ihrem Publikum in einem berührenden, schmerzhaften Prozess vor Augen, was einer vergewaltigten Frau vor Gericht als Klägerin drohen kann. Das Ensemble-Mitglied der Mayener Burgfestspiele versetzte die Zuschauer in das Leben der fiktiven Anwältin Tessa.