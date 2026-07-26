Mayener Burgfestspiele Was einer vergewaltigten Frau vor Gericht drohen kann Elvira Bell 26.07.2026, 11:00 Uhr

i Am Ende des Monolog-Stücks Prima Facie bei den Mayener Burgfestspielen sagt Schauspielerin Mirjam Smejkal: „Wenn einer Frau Gewalt angetan wurde, hinterlässt das eine offene Wunde.“ Elvira Bell

Eine erfolgreiche Strafverteidigerin wird vergewaltigt. Vor Gericht findet sie sich in einer anderen Rolle wieder: als Klägerin. Wie es ihr ergeht, was sie erlebt und fühlt, wurde bei den Mayener Burgfestspielen im Stück Prima Facie deutlich.

Im Monolog-Stück Prima Facie von Suzie Miller führt Schauspielerin Mirjam Smejkal ihrem Publikum in einem berührenden, schmerzhaften Prozess vor Augen, was einer vergewaltigten Frau vor Gericht als Klägerin drohen kann. Das Ensemble-Mitglied der Mayener Burgfestspiele versetzte die Zuschauer in das Leben der fiktiven Anwältin Tessa.







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