Steinmeier zieht Bilanz Was der Bundespräsident aus Andernach mitnimmt 17.10.2025, 14:00 Uhr

i Beim gemeinsamen Kochen mit Schülern der Grundschule Hasenfänger in der Permakultur Eich hatten alle Beteiligten viel Spaß. Alexej Zepik

Viele Begegnungen und Gespräche prägten den dreitägigen Aufenthalt von Frank-Walter Steinmeier in Andernach. Jetzt ist der Bundespräsident zurück in Berlin. Dorthin hat er wertvolle Eindrücke aus der Bäckerjungenstadt mitgenommen.

Drei Tage lang war Andernach der temporäre Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Mit der Abreise des Staatsoberhaupts am Donnerstag wurde die Standarte des Bundespräsidenten nun wieder eingeholt, es kehrt wieder Ruhe ein. Viele Andernacher werden sich gern an den Besuch aus Berlin erinnern: Der SPD-Politiker ging offen und zugewandt auf seine Gesprächspartner zu und war stets für einen kleinen Plausch außerhalb des Protokolls zu ...







