Event in Mülheim-Kärlich Was den „Regenbogen-Parkour“ so besonders macht Martina Koch 04.05.2026, 14:00 Uhr

i Neben den Auszubildenden Pauline Ucar (2. von links), Sonja Bartenbach (Mitte) und Noah Kensy freuen sich auch die Direktorin der Heilpädagogischen Heime der RMF, Anke Kahmeier (rechts), und ihre Stellvertreterin Christina Auer auf den Regenbogen-Parcour am 6. Mai in Mülheim-Kärlich. Martina Koch

Azubis der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach und Rhein-Mosel-Werkstatt in Koblenz haben ein besonderes Projekt auf die Beine gestellt. Am Mittwoch, 6. Mai, wird im Schul- und Sportzentrum in Mülheim-Kärlich die Inklusion gefeiert. Das ist geplant.

Es ist nicht weniger als ein kleines Volksfest, zu dem die angehenden Heilerziehungspfleger Sonja Bartenbach, Pauline Ucar und Noah Kensy am Mittwoch, 6. Mai, ins Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich einladen: Ab 14 Uhr werden dort Hunderte Menschen mit und ohne Behinderung zusammenkommen, um aktiv und kreativ zu sein, zu spielen und Spaß zu haben.







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