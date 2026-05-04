Azubis der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach und Rhein-Mosel-Werkstatt in Koblenz haben ein besonderes Projekt auf die Beine gestellt. Am Mittwoch, 6. Mai, wird im Schul- und Sportzentrum in Mülheim-Kärlich die Inklusion gefeiert. Das ist geplant.
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Es ist nicht weniger als ein kleines Volksfest, zu dem die angehenden Heilerziehungspfleger Sonja Bartenbach, Pauline Ucar und Noah Kensy am Mittwoch, 6. Mai, ins Schul- und Sportzentrum Mülheim-Kärlich einladen: Ab 14 Uhr werden dort Hunderte Menschen mit und ohne Behinderung zusammenkommen, um aktiv und kreativ zu sein, zu spielen und Spaß zu haben.