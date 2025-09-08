Mit dem Projekt „First Friday“ hat die Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv den ersten Platz beim Innenstadtpreis RLP „All in“ 2025 erreicht und damit ein Preisgeld von 30.000 Euro gewonnen.

Andernach konnte mit dem Projekt „First Friday“ den 1. Platz beim Innenstadtpreis „All in“ belegen und hat damit ein Preisgeld in Höhe von 30.000 Euro gewonnen. Die Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv hatte die Bewerbung um diese Auszeichnung eingereicht, unterstützt durch ein Empfehlungsschreiben von Oberbürgermeister Christian Greiner, erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Erstmalig wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau der Innenstadtpreis „All in“ verliehen und acht Projekte ausgezeichnet. Insgesamt 40 Initiativen aus verschiedenen Kommunen des Landes hatten sich um die Auszeichnung beworben. Ziel der Initiative ist es, Projekte zu fördern, die zur Belebung der Innenstädte beitragen und einen positiven sozialen und wirtschaftlichen Einfluss haben.

Akteure arbeiten eng zusammen

„Ein kleines Schreiben der Stadtspitze und ganz viel Engagement der Einzelhändler haben zu der Auszeichnung geführt“, so Oberbürgermeister Christian Greiner. „Wir sind stolz darauf, dass dieser Einsatz der Stadt, der Aktionsgemeinschaft und der Bürgerinnen und Bürger anerkannt wurde“, äußert sich Christian Greiner weiter. Auch Wirtschaftsförderer der Stadt Andernach, Dustin Heip, zeigt sich sehr erfreut über die Auszeichnung. „Der ’First Friday’ bereichert nicht nur das Stadtbild, sondern stärkt zusätzlich die Gemeinschaft und fördert das Bewusstsein für lokale Geschäfte und Dienstleistungen.“

Die Jury begründete ihre Entscheidung mit unterschiedlichen Punkten. Zum einen mit der vorbildlichen Kooperation, die insbesondere auch noch einmal durch ein Empfehlungsschreiben des Oberbürgermeisters zum Ausdruck gekommen sei. Viele verschiedene Akteure aus der Stadt arbeiten eng zusammen, um den „First Friday“ zu einem Erfolg zu machen. Auch sei eine spürbare Frequenzsteigerung wahrzunehmen. Die Veranstaltungen habe also zu einem merklichen Anstieg der Besucherzahlen in der Innenstadt geführt. Darüber hinaus sei das innovative Konzept des „First Friday“ gut übertragbar und könne auch in anderen Städten erfolgreich umgesetzt werden. red