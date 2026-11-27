Neue Anlaufstelle in Andernach Was das Inner City JUZ Jugendlichen bietet Jan-Oliver Nickel 27.11.2026, 14:00 Uhr

i Streetworker Jean Bachmeier (rechts) spielt im Inner City Jugendzentrum eine Runde Billard mit den beiden JUZ-Mitarbeitern Alexander Käb und Eva Scharenberg. Jan-Oliver Nickel

Billard, Dart oder auch eine Runde mit der Playstation spielen, das steht bei den Besuchern des neu eröffneten Inner City JUZ in Andernach hoch im Kurs. Darüber hinaus wird dort aber auch über ernste Themen gesprochen, berichten die Mitarbeiter.

An den Wänden des Inner City Jugendzentrums (JUZ) in Andernach trifft knalliges Orange auf Blau, während in einem weitläufigen Raum Billardtisch, Dartscheibe und Tischkicker zum Spielen einladen. Seit gut zehn Jahren habe es den Wunsch gegeben, ein Jugendzentrum in der Stadtmitte von Andernach zu eröffnen, erzählt Alexander Käb, Mitarbeiter im JUZ.







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