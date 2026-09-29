Spezialisten für Verpackungen Was Brohl Wellpappe in Mayen erfolgreich macht Kim Fauss 29.09.2026, 10:00 Uhr

i Die Geschäftsführer von Brohl Wellpappe in Mayen (von lins): Maximilian Boltersdorf, Klara Boltersdorf und Friederike Boltersdorf. Kim Fauss

Etwa 60 Fußballfelder Wellpappe werden täglich bei Brohl Wellpappe in Mayen produziert. Ein Blick hinter die Kulissen eines Unternehmens, das auf Tradition, moderne Technik und nachhaltige Verpackungen setzt.

Vermutlich jeder aus der Region hatte schon mal ein Produkt des Mayener Unternehmens Brohl Wellpappe in der Hand – vielleicht unbewusst. Denn das Produkt, das der Familienbetrieb herstellt, ist die Sekundärverpackung. Sei es der Käse im Discounter, der in Kartons im Regal steht, die Papp-Produktständer für Sonderaktionen, der Karton, in dem die Online-Bestellung zu Hause ankommt oder der Weinkarton vom Winzer um die Ecke – all diese Produkte ...







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