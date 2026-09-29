Etwa 60 Fußballfelder Wellpappe werden täglich bei Brohl Wellpappe in Mayen produziert. Ein Blick hinter die Kulissen eines Unternehmens, das auf Tradition, moderne Technik und nachhaltige Verpackungen setzt.
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Vermutlich jeder aus der Region hatte schon mal ein Produkt des Mayener Unternehmens Brohl Wellpappe in der Hand – vielleicht unbewusst. Denn das Produkt, das der Familienbetrieb herstellt, ist die Sekundärverpackung. Sei es der Käse im Discounter, der in Kartons im Regal steht, die Papp-Produktständer für Sonderaktionen, der Karton, in dem die Online-Bestellung zu Hause ankommt oder der Weinkarton vom Winzer um die Ecke – all diese Produkte ...