Keine Schonfrist für Labidi Was Andernachs neuen Bürgermeister herausfordert Kim Fauss 13.11.2026, 13:00 Uhr

i Als neuer Bürgermeister der Bäckerjungenstadt hat SPDler Sammy Labidi (40) gleich zu Beginn seiner Amtszeit alle Hände voll zu tun. Ingo Beller

Mit Sammy Labidi hat Andernach seit Ende Oktober einen neuen Bürgermeister. Der SPD-Politiker übernimmt von seinem Vorgänger Claus Peitz ein Dezernat, das viele Bereiche des städtischen Alltags prägt. Welche Aufgaben warten auf ihn?

Als neuer Andernacher Bürgermeister kümmert sich Sammy Labidi (SPD) nun um allerlei Alltagsgeschäfte der Stadt. Er repräsentiert die Verwaltung auf öffentlichen Terminen, wohnt Sitzungen und Ausschüssen bei, agiert als Stellvertreter des Oberbürgermeisters Christian Greiner (FWG) und leitet neben all dem auch das Dezernat II.







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