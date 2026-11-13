Mit Sammy Labidi hat Andernach seit Ende Oktober einen neuen Bürgermeister. Der SPD-Politiker übernimmt von seinem Vorgänger Claus Peitz ein Dezernat, das viele Bereiche des städtischen Alltags prägt. Welche Aufgaben warten auf ihn?
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Als neuer Andernacher Bürgermeister kümmert sich Sammy Labidi (SPD) nun um allerlei Alltagsgeschäfte der Stadt. Er repräsentiert die Verwaltung auf öffentlichen Terminen, wohnt Sitzungen und Ausschüssen bei, agiert als Stellvertreter des Oberbürgermeisters Christian Greiner (FWG) und leitet neben all dem auch das Dezernat II.