Bürgermeisterwahl Vordereifel
Warum Timo Kanzinger überzeugt hat
Birgit Pielen
Birgit Pielen
Jens Weber. MRV

In der Vordereifel rückt die Bürgermeisterwahl mehr als die Landtagswahl in den Fokus – und zeigt, wie entscheidend Persönlichkeit, Vertrauen und konkrete Ideen für die Zukunft einer Region sind, kommentiert unsere Reporterin Birgit Pielen.

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In der Vordereifel ist die Landtagswahl an diesem Abend ein Randthema. Im Mittelpunkt steht die Bürgermeisterwahl, die nach dem Tod des langjährigen Amtsinhabers Alfred Schomisch notwendig geworden ist. Überraschend deutlich lag CDU-Kandidat Timo Kanzinger hier schon recht schnell vorne.

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