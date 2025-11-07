Schrottimmobilie verfällt Warum stehen Stangen vor dem Nikoläuschen in Andernach? 07.11.2025, 14:00 Uhr

i Vor dem Erdgeschoss des Nikoläuschens in der Andernacher Rheinstraße ragen seit einiger Zeit Metallstangen in die Höhe. Rico Rossival

Beim Anblick der als „Nikoläuschen“ bekannten Schrottimmobilie in der Rheinstraße blutet vielen Andernachern das Herz. Sie hoffen darauf, dass sich an dem Schandfleck endlich etwas tut. Jetzt wurden vor dem Gebäude Metallstangen aufgestellt.

Besucher, die zum ersten Mal von den Rheinanlagen kommend durch das historische Rheintor die Andernacher Altstadt betreten, erwarten vieles – schmucke Fachwerkhäuser, belebte Gassen, ein stimmungsvolles Ambiente. Stattdessen fällt der Blick seit vielen Jahren schon auf den größten Schandfleck der Stadt.







Artikel teilen

Artikel teilen