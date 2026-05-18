Arztversorgung im Maifeld
Warum sich ein Kardiologe für Polch entscheidet
Hella-Maria Kurtz, Gerhard Kilian und Daniela Kopper sichern die fachärztliche Versorgung weit über Polch hinaus.
Hella-Maria Kurtz, Gerhard Kilian und Daniela Kopper sichern die fachärztliche Versorgung weit über Polch hinaus.
Hella-Maria Kurtz

Die fachärztliche Versorgung im Maifeld wächst: Der Kardiologe Gerhard Kilian verstärkt die Praxis der Pneumologin Hella-Maria Kurtz. Eine weitere Medizinerin ist bereits an Bord.

Lesezeit 3 Minuten
Sie ist ein Sorgenthema: die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum. Ist die Herausforderung, einen Hausarzt zu finden, schon schwer genug, so scheint die Hürde für einen Facharzttermin für manche Patienten unüberwindbar. Lange Wartezeiten oder Anfahrten bis in die nächste größere Stadt sind eher die Regel als die Ausnahme, wenn Patienten einen Facharzt aufsuchen müssen.

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