ThyssenKrupp Rasselstein ist kein Unternehmen wie jedes andere: Durch seine mehr als 100-jährige Geschichte am Standort Andernach hat es Generationen geprägt. In der Region hat der Rasselstein einen besonderen Stellenwert.
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ThyssenKrupp Rasselstein ist ein Global Player – und dabei tief in Andernach und der Region verwurzelt. „Alles, was in der Welt passiert, hat Auswirkungen auf den Rasselstein“, hatte der Betriebsratsvorsitzende Marc Winter kürzlich im Gespräch mit der Redaktion erzählt.