Seit 1920 in Andernach
Warum Rasselstein so tief in der Region verwurzelt ist
Vor wenigen Jahren feierte ThyssenKrupp Rasselstein den 100. Geburtstag des Standorts Andernach. Die wechselhafte Geschichte des
Vor wenigen Jahren feierte ThyssenKrupp Rasselstein den 100. Geburtstag des Standorts Andernach. Die wechselhafte Geschichte des Unternehmens begann aber bereits im Jahr 1760.
Dominik Ketz/Archiv. Dominik Ketz

ThyssenKrupp Rasselstein ist kein Unternehmen wie jedes andere: Durch seine mehr als 100-jährige Geschichte am Standort Andernach hat es Generationen geprägt. In der Region hat der Rasselstein einen besonderen Stellenwert.

Lesezeit 2 Minuten
ThyssenKrupp Rasselstein ist ein Global Player – und dabei tief in Andernach und der Region verwurzelt. „Alles, was in der Welt passiert, hat Auswirkungen auf den Rasselstein“, hatte der Betriebsratsvorsitzende Marc Winter kürzlich im Gespräch mit der Redaktion erzählt.

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