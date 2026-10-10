Streit um Erweiterungspläne
Warum Mayen vor Mendigs Einzelhandelsplänen warnt
Braucht Mendig mehr Platz für Einzelhandel? Die Stadt Mayen findet, nein – und verweist unter anderem auf Leerstände in Mendig w
Braucht Mendig mehr Platz für Einzelhandel? Die Stadt Mayen findet, nein – und verweist unter anderem auf Leerstände in Mendig wie hier in der Robert-Bosch-Straße.
Elvira Bell

Mayen wehrt sich gegen die Erweiterungspläne für Aldi und Lidl in Mendig. Dahinter steckt ein grundsätzlicher Streit: Wie viel Einzelhandel braucht ein Grundzentrum – und wann leidet das benachbarte Mittelzentrum?

Lesezeit 4 Minuten
Es geht um 610 zusätzliche Quadratmeter Verkaufsfläche bei Aldi und Lidl in Mendig. Doch für die Stadt Mayen steckt hinter den Erweiterungsplänen eine viel grundsätzlichere Frage: Wie viel Einzelhandel vertragen die Grundzentren rund um Mayen, ohne dass die Funktion der Stadt als Mittelzentrum darunter leidet?
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenWirtschaft

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren