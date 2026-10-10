Mayen wehrt sich gegen die Erweiterungspläne für Aldi und Lidl in Mendig. Dahinter steckt ein grundsätzlicher Streit: Wie viel Einzelhandel braucht ein Grundzentrum – und wann leidet das benachbarte Mittelzentrum?
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Es geht um 610 zusätzliche Quadratmeter Verkaufsfläche bei Aldi und Lidl in Mendig. Doch für die Stadt Mayen steckt hinter den Erweiterungsplänen eine viel grundsätzlichere Frage: Wie viel Einzelhandel vertragen die Grundzentren rund um Mayen, ohne dass die Funktion der Stadt als Mittelzentrum darunter leidet?