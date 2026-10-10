Streit um Erweiterungspläne Warum Mayen vor Mendigs Einzelhandelsplänen warnt Angela Kauer-Schöneich 10.10.2026, 17:00 Uhr

i Braucht Mendig mehr Platz für Einzelhandel? Die Stadt Mayen findet, nein – und verweist unter anderem auf Leerstände in Mendig wie hier in der Robert-Bosch-Straße. Elvira Bell

Mayen wehrt sich gegen die Erweiterungspläne für Aldi und Lidl in Mendig. Dahinter steckt ein grundsätzlicher Streit: Wie viel Einzelhandel braucht ein Grundzentrum – und wann leidet das benachbarte Mittelzentrum?

Es geht um 610 zusätzliche Quadratmeter Verkaufsfläche bei Aldi und Lidl in Mendig. Doch für die Stadt Mayen steckt hinter den Erweiterungsplänen eine viel grundsätzlichere Frage: Wie viel Einzelhandel vertragen die Grundzentren rund um Mayen, ohne dass die Funktion der Stadt als Mittelzentrum darunter leidet?







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