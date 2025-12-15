Andernacher Schrottimmobilie Warum ist das Gerüst am Nikoläuschen wieder weg? Martina Koch 15.12.2025, 14:00 Uhr

i Andernacher Nikoläuschen: Warum ist das Baugerüst schon wieder abgebaut worden? Rico Rossival

Ende November erst wurde rund ums Andernacher Nikoläuschen ein Baugerüst errichtet. Die heruntergekommene Immobilie gilt als einsturzgefährdet. Jetzt informierte Stadtchef Christian Greiner im Rat über die neuesten Entwicklungen.

Nach langem Stillstand rund um die stadtbekannte Schrottimmobilie Nikoläuschen in der Andernacher Rheinstraße gegenüber des Rheintors war Ende November Bewegung in die Sache gekommen: Die Stadt veranlasste das Aufstellen eines Baugerüsts sowie einer Absperrung rund um die marode Immobilie.







