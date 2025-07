Die Mehrheit der Bahnübergänge in Deutschland ist mit Schranken gesichert, nicht so der Übergang in der Koblenzer Straße in Andernach. Im Frühjahr gab es dort zwei Zwischenfälle. Die Bahn erklärt, warum dort lediglich eine Lichtsignalanlage steht.

Gleich zwei gefährliche Vorfälle gab es im Frühjahr am Bahnübergang in der Koblenzer Straße: Im März war ein Rollstuhlfahrer mitten auf den Gleisen stehen geblieben und konnte nur durch das beherzte Eingreifen eines Rangierers vor dem Zusammenstoß mit einem Güterzug bewahrt werden. Wenige Wochen später stieß eine Mercedesfahrerin beim Linksabbiegen in die Koblenzer Straße mit einem Güterzug zusammen. Sowohl die Unfallfahrerin als auch der Rollstuhlfahrer hatten zuvor das Rotlicht vor dem Bahnübergang missachtet.

Doch warum ist der Bahnübergang in der Koblenzer Straße anders als andere Stellen im Stadtgebiet, an denen sich Bahn- und Straßenverkehr kreuzen, lediglich mit Lichtanlage und Andreaskreuz gesichert und nicht mit einer Schranke? Die Rhein-Zeitung hat bei der Bahn nachgefragt.

Bei der Entscheidung, ob ein Bahnübergang mit einer Schrankenanlage gesichert werden muss oder ob eine Lichtsignalanlage samt Andreaskreuz ausreicht, werden sowohl der Verkehr auf der Schiene als auch auf der Straße in den Blick genommen, heißt es seitens der Bahn-Pressestelle: „Dabei berücksichtigt die Deutsche Bahn bei der Festlegung der Sicherungsart aber auch die Lage des Bahnübergangs, Einmündungen sowie das Vorhandensein von Fuß- und Radwegen.“

Die Bahn verweist in diesem Zusammenhang auf die Richtlinie 815.2000 „Grundsätze für die Planung von Bahnübergängen“. Demnach darf ein Bahnübergang nur dann unbeschrankt sein, wenn es sich um ein- oder zweigleisige Nebenstrecken handelt, auf denen die Züge nicht schneller als 120 km/h fahren. Außerdem muss das Straßenverkehrsaufkommen gering bis mittel sein, dabei kann es sich beispielsweise um Landstraßen, innerörtliche Straßen mit mittlerem Verkehrsaufkommen oder Gewerbestraßen handeln.

Nebenstrecke wird für Güterverkehr genutzt

Des Weiteren müssen der Bahnübergang und der Querungsbereich gut einsehbar sein. Auch die Verkehrsführung vor Ort sowie die Unfallstatistik fließen in die Entscheidung mit ein, ob dieser mit Schranken oder Lichtzeichen gesichert wird.

Bei der Zugstrecke, die die Koblenzer Straße kreuzt, handelt es sich um eine Nebenstrecke, die lediglich für den Güterverkehr in Richtung Rheinhafen beziehungsweise Rasselstein-Werk genutzt wird. Das Zugaufkommen ist also gering. Außerdem queren die Güterzüge den Bahnübergang mit geringer Geschwindigkeit. Wenn sich dort trotz rotem Lichtsignals Verkehrsteilnehmer befinden, kann der Zugführer dennoch nicht rechtzeitig bremsen: Aufgrund ihres hohen Gewichts haben Güterzüge einen wesentlich längeren Bremsweg als Autos.

7000 unbeschrankte Bahnübergänge gibt es bundesweit

Die Zahl der Unfälle an den rund 16.000 Bahnübergängen, die es in Deutschland gibt, liegt im Übrigen seit Jahren auf einem ähnlich hohen Niveau: 2024 wurden 153 Unfälle registriert. Die Mehrzahl davon ereignete sich allerdings nicht an den rund 7000 unbeschrankten Bahnübergängen, sondern an solchen, die mit Halbschranken gesichert sind. Bei 95 Prozent der Unfälle an Bahnübergängen waren Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung die Ursache.