Warum die Start-up-Szene in der Region Koblenz wächst
In Koblenz kommen in vielen Start-ups junge, kreative Köpfe zusammen und treffen auf die nötige Infrastruktur.
Koblenz gilt als fruchtbarer Boden für eine wachsende Start-up-Szene. Die geografische Lage ist gut, die Lebensqualität hoch und die Wege sind kurz. Doch um das Potenzial der Region voll auszuschöpfen, braucht es mehr.

Koblenz gilt als aufstrebender Wirtschaftsstandort. In einem Ranking des Karriereportals LinkedIn belegte die Stadt kürzlich den Spitzenplatz unter Deutschlands aufstrebenden Regionen – auch dank ihrer Start-ups. Doch was genau zeichnet die Start-up-Szene zwischen Rhein und Mosel aus?

