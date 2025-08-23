Bei der Flutkatastrophe 2021 standen in Mayen zahlreiche Keller unter Wasser. Damit das in Zukunft verhindert wird, arbeitet die Stadt stetig am Hochwasserschutz. Dafür wurden in der Vergangenheit einige Veränderungen entlang der Nette vorgenommen.

Mitten durch die Innenstadt von Mayen fließt die Nette. Bei der Flutkatastrophe 2021 kam es auch hier zu Hochwasser und Überschwemmungen. Um in Zukunft vorgewarnt zu sein und das Übertreten des Flusses gar zu verhindern, ergreift die Stadt diverse Maßnahmen zum Hochwasserschutz.

Eine davon findet sich bei den aktuellen Sanierungsarbeiten im Wasserpförtchen. Dort wird ein Retentionsraum direkt am Fluss geschaffen, damit das Wasser bei starken Regenfällen zeitweise aufgenommen und zurückgehalten wird, um eine Überflutung zu verhindern. Doch wie betreibt Mayen sonst noch Hochwasserschutz an der Nette?

i Eine Hochwasserschutzmaßnahme ist die Renaturierung: Dabei werden natürliche Flussläufe wiederhergestellt. Nina Legler

An vielen Stellen entlang der Nette kommt es zur Renaturierung. Dabei versucht die Stadt, die natürlichen Flussläufe wiederherzustellen und damit dem Wasser mehr Raum zu geben. In der Vergangenheit wurde beispielsweise die Ufermauer an der Bach- und Bürresheimer Straße so weit wie nur möglich zurückgebaut und durch flache Böschungen mit wechselnder Neigung ersetzt. Die Stadt Mayen erklärt: „Dadurch wurde ein Retentionsraumgewinn in Höhe von circa 1100 Kubikmetern geschaffen.“

Auch die Uferbereiche an der Clemensschule wurden naturnaher gestaltet: In der Bachstraße wurde das Ufer teilweise abgeflacht und entsiegelt. Sogenannte Natursteinbuhnen verhindern, dass es durch die hohe Geschwindigkeit des Wassers zu Ausspülungen im Boden kommt, wodurch die Uferbefestigung zwangsläufig gefährdet ist. „Das Wurzelwerk der Baumreihe sichert das Ufer zusätzlich“, sagt die Stadt. Außerdem wurde der Schulhof am Habsburgring entlang der Nette entsiegelt.

i Direkt am Stadion in Mayen wurde in der Nette ein Treibgutrechen installiert, damit das Schwemmholz abgefangen wird. Nina Legler

Oft trägt die Nette bei Hochwasser eine Menge an Schwemmholz mit ins Stadtgebiet. Um das zu verhindern, wurde am Stadion Nettetal im Bereich „An Sagnesmühle“ ein Schwemmholzrechen installiert. Dieser besteht aus sieben Pfählen mit einem Durchmesser von 60 Zentimeter. Alle stehen mit einem Abstand von 2,30 Metern nebeneinander und halten das Schwemmholz zurück.

In Zukunft will die Stadt Mayen weitere Renaturierungsräume an der Nette schaffen. Davon betroffen ist auch eine Flussstelle an der Straße „An Sagnesmühle“. Die Pressestelle erklärt: „Die Nette ist in diesem Bereich weitestgehend durch eine Ufermauer in ihrer natürlichen Entwicklung eingeschränkt und der Gewässerquerschnitt in Teilen sehr eingeengt.“ Um das zu ändern, soll auch hier die Ufermauer zurückgebaut und das Bachbett aufgeweitet werden.

Pegelmesser an der Nette

Trotz der Bemühungen zum Hochwasserschutz braucht es Mechanismen, die bei einem steigenden Wasserstand die Stadt vorwarnen. Dafür gibt es an der Nette zwei kommunale Messstellen des Kreises. Die eine befindet sich am Campingparkplatz Farkley bei Langscheid und die andere im Bereich der Brücke Hammesmühle bei St. Johann. In Mayen selbst gibt es „Im Bannen“ zwar eine externe Messlatte, bei der man auf die Daten der kommunalen Messstellen zugreifen kann, aber fest installierte Pegel sind bisher nicht geplant, auch nicht am Wasserpförtchen.

Wenn die Pegel an der Nette einen steigenden Wasserstand messen, wird ein Leitungsstab einberufen. Die Stadt informiert die Bürger in einem solchen Fall regelmäßig über die Internetseite und die sozialen Medien. Auch Warnsysteme wie Apps oder der Alarm direkt auf das Handy über Cell Broadcast geben Hinweise auf die aktuelle Gefahrenlage. Zudem hat die Stadt die Möglichkeit, über die Sirenen Sprachdurchsagen zu machen.

Wenn der Wasserstand eine kritische Höhe erreicht, kommt eine abgestufte Alarmierung zum Einsatz. Insbesondere die Anwohner in gefährdeten Bereichen direkt am Fluss werden alarmiert. Die Stadt ergänzt: „Die Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung Mayen und der Freiwilligen Feuerwehr, deren Führungsteam aktiv in die Abläufe eingebunden ist.“

Doch nicht nur im Ernstfall steht die Stadt mit den Bürgern in Kontakt. Mithilfe von regelmäßigen Hinweisen zum Hochwasserschutz über die Webseite, die sozialen Medien oder auch Informationsblätter sensibilisiert die Stadt die Bevölkerung.