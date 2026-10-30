Bund bezuschusst Sanierung Warum das Andernacher Freibad Fördermittel erhält Martina Koch 30.10.2026, 14:00 Uhr

i Das Andernacher Freibad wurde in den Jahren 2018/19 umfassend saniert. Dabei wurde unter anderem das Schwimmerbecken mit einer Edelstahlwanne ausgestattet. Stadtverwaltung Andernach / Christoph Maurer (Archiv)

Das Andernacher Freibad wurde erst vor wenigen Jahren generalsaniert. Dennoch fließen jetzt weitere Fördermittel in die Einrichtung. Die Stadtverwaltung erklärt, was es damit auf sich hat.

Das Andernacher Freibad gehört bereits zu den modernsten in der Region: In den Jahren 2018/19 wurde die Freizeiteinrichtung umfassend saniert. Die Arbeiten kosteten damals rund 3,76 Millionen Euro, Zuschüsse kamen vom Land und vom Kreis. Dennoch bekommt „Ons Schwemmbad“ jetzt wieder Fördermittel, diesmal aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“.







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