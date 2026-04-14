Nach Streit um Gelder in Kruft Warum Bürgermeister Walter Kill zurückgetreten ist Martina Koch 14.04.2026, 14:16 Uhr

i Die Stelle des Ortsbürgermeisters im Krufter Rathaus wird ab Mai zunächst vakant sein. Amtsinhaber Walter Kill erläutert in seiner Rücktrittserklärung die Hintergründe. Wolfgang Lucke

Am Montag erklärte der Krufter Bürgermeister Walter Kill seinen Rücktritt. In einem Schreiben erläutert die 57-Jährige die Hintergründe seiner Entscheidung, das Amt zum Ende des Monats niederzulegen.

In den vergangenen Wochen wurde sowohl im Krufter Ortsgemeinderat als auch in den sozialen Netzwerken teilweise mit harten Bandagen über den Umgang mit Aufwandsentschädigungen für die beiden ehrenamtlichen Beigeordneten der Gemeinde diskutiert. Die SPD hatte kritisiert, dass in Kruft im vergangenen Jahr deutlich mehr Verwaltungsgespräche mit Aufwandsentschädigungen abgerechnet wurden als in den Vorjahren und den übrigen Gemeinden der ...







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